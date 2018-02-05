组阁谈判步步推进 德社民党大佬要入阁？

德国联邦议会第二大党社会民主党成员近来提出疑问，若与德国总理安格拉·默克尔领导的基民盟/基社盟（联盟党）组成“大联盟政府”，社民党主席马丁·舒尔茨是否有必要进入内阁？一部分社民党成员提议，与其出任政府部长，舒尔茨更应该专注党内事务，因为推动社民党“重建”更重要。

联盟党与社民党1月26日正式启动联合组阁谈判，定于本月4日签署组阁谈判协议。目前，双方已就难民、能源、农业、劳工等议题达成一致，但在医疗保险方面仍存分歧。

【反对舒尔茨进内阁】

不愿公开身份的社民党成员告诉德新社记者，越来越多的社民党成员最近开始考虑一个问题：舒尔茨是否有必要进入内阁、出任部长？虽然党内高层没有公开提出反对意见，但他们强调，“重塑社民党形象”应是党主席舒尔茨在联邦议会选举失利后的“工作重点”。

即将成为图林根州社民党分支领导人的沃尔夫冈·蒂芬泽1月在德国《世界报》撰文，呼吁舒尔茨不要担任内阁职务；下萨克森州社民党议员多丽丝·施罗德-克普夫说，社民党需要聚焦“革新”。

“社民党眼下需要……重建，”施罗德-克普夫说，舒尔茨在重建过程中将发挥更大作用，而出任内阁部长将被排满日程，两项任务似乎有冲突。

去年9月联邦议会选举中，社民党虽保住联邦议院第二大党地位，但仅获得20.5%的选票，为这一中左翼政党在联邦德国历史上的最差结果。舒尔茨随后表态不会加入默克尔领导的大联盟政府。

默克尔领导的联盟党与自由民主党和绿党的试探性组阁谈判破裂后，社民党响应党内外呼声，与联盟党“重修旧好”，启动联合组阁谈判。

只是，社民党内部“青年团”和左翼阵营反对与联盟党联合组阁，担忧这会使社民党丧失独立性、损失民意支持。社民党方面决定，任何联合组阁协议须经社民党全体党员表决、总计大约44.5万人的多数赞成后才可生效。

【医疗保险成关键议题】

路透社报道，联盟党议会事务负责人米夏埃尔·格罗塞-布勒默在3日组阁谈判结束后说，双方打算遵守原定的协议签署时间表，但就医疗保险议题仍有分歧，双方可能推迟至5日或6日达成协议。

格罗塞-布勒默说：“组阁协议正慢慢成型，但我们要到明天（4日）才能确定是否能完成。”

社民党副主席曼努埃拉·施韦西希呼吁基民盟在改革德国公私混合的医疗保障体制等方面作出让步。

德国现有公私混合的医疗保险体制，公共医疗保险覆盖绝大部分德国人，高收入的少数人群享受私人医疗保险，社民党主张把现行体制改为统一的医疗保险体系，遭联盟党反对。

按路透社的说法，与社民党方面就医疗保险议题谈判前，默克尔已经与基社盟领导人霍斯特·泽霍费尔有沟通。目前，联盟党和社民党在谈判中聚焦改善公共医疗服务，例如改变医生坐诊费用的规则等。（包雪琳）（新华社专特稿）

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