家装承包商变环保官员 特朗普“关系户”跨界当官

美国总统唐纳德·特朗普一名前家政员工的丈夫在美国环境保护局获得官职。他原本是家装承包商，对环境专业一窍不通。

美国《赫芬顿邮报》3日报道，史蒂夫·科佩奇是供职特朗普政府的最新“关系户”。美国政治网站获得一份备忘录，显示科佩奇去年12月加入环保局，出任特殊助理，上班地点是纽约。

备忘录显示，科佩奇具备“团队建设”、“管理”和“组织”等能力。

显然，他缺乏环境专业知识。但一名环保局官员辩解，科佩奇提供的是“管理和支持性服务”，不承担政策制定、技术或科学等方面工作。

在同事看来，科佩奇的职位在环保局算不上高，年薪大约6.6万美元。

科佩奇原先在新泽西州做家装生意。知情人士说，他的妻子达格玛拉曾是特朗普纽约家中的家政人员。这对夫妇近几个月来多次亮相白宫。

去年9月，达格玛拉和白宫战略沟通部主任霍普·希克斯等数名高级官员在白宫南草坪拍合影。

同月，科佩奇在社交媒体上“晒”一张食物照片，所附文字说明是“我在白宫的第一顿饭”。他还发布一张疑似身处白宫外交接待室的照片，附文说“我在等我的客人”。后来，科佩奇与特朗普夫妇在白宫圣诞节聚会上“同框”。

美国政治网站报道，特朗普放着政界“老司机”不用，反而任用与自己家庭或生意关系密切的人员，比如女儿伊万卡和女婿贾里德·库什纳。出任白宫社交网络助理的丹·斯卡维诺最初是特朗普名下一家高尔夫球场的球童。

去年6月，特朗普任命聚会策划师琳恩·巴顿为美国住房与城市发展部纽约办公室主任。巴顿曾操办特朗普名下高尔夫球场赛事和次子埃里克·特朗普的婚礼。

美国政府项目监督组织总顾问斯科特·埃米说，共和党、民主党政府几十年来都形成“问题聘用”模式，即总统的亲朋好友获得高级职位。但居高位者如果不具备资格，会带来“灾难性结果”。（陈丹）【新华社微特稿】

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