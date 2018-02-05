美驻新加坡大使人选放弃提名 特朗普归咎民主党

美国前总统国家安全事务副助理凯瑟琳·麦克法兰早在去年5月就被美国总统唐纳德·特朗普提名为美国驻新加坡大使，但该提名在国会迟迟未能过关。本月2日，麦克法兰宣布，“不情愿”地放弃大使提名。

麦克法兰曾担任美国“通俄门”调查关键涉案人之一的前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的副手。特朗普去年5月提名麦克法兰为美国驻新加坡大使，但参议院直至去年年底都没有处理，令白宫不得不于今年1月再次递交提名。

按参议院外交关系委员会说法，麦克法兰就“通俄门”调查所给证词引发参院关切，因而拖延了麦克法兰的提名审议。

麦克法兰此前在写给外交关系委员会的书面回复中称，她“不知道”弗林与时任俄罗斯驻美国大使谢尔盖·基斯利亚克之间的接触。然而，美国《纽约时报》在去年12月的报道中说，得到了一份麦克法兰于2016年12月29日发出的电子邮件，她在这份邮件中说弗林当晚会与基斯利亚克通话。麦克法兰发出这份电邮的当天，时任美国总统贝拉克·奥巴马批准了对俄新制裁措施。

弗林2017年12月承认，他就个人与俄罗斯方面的接触向联邦调查局作了伪证。2016年12月，作为特朗普过渡团队关键人物的弗林至少两次与俄方私下接触。第一次，弗林与基斯利亚克通电话，要求俄方不要报复奥巴马政府刚刚宣布的对俄制裁，避免激化紧张态势；第二次，受某位“高层人士”所托，弗林为联合国安理会涉及以色列的一项决议与俄方交涉，希望俄罗斯推迟决议或投否决票。

美国媒体报道，麦克法兰知道弗林与基斯利亚克的前一次接触，因为弗林向她咨询过意见。

麦克法兰在2日写给特朗普的信件中感谢了特朗普的提名，表示自己尽管非常不情愿，但不得不最终决定放弃大使提名。

麦克法兰写道：“我请求您撤回任命我为美国驻新加坡大使的提名。”麦克法兰说，她本人并非不愿就大使提名接受参院听证，今后也愿意在有需要的情况下为特朗普政府效力。

对麦克法兰的上述决定，特朗普感到“遗憾”。特朗普说，麦克法兰曾以杰出表现尽职于政府，但民主党人为了政治争斗让这样一名“够格的提名人选”无法投身于重要岗位。“我祝愿凯瑟琳·麦克法兰好运。”（陈立希）（新华社专特稿）

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