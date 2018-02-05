美国南卡州火车相撞致２人死亡逾百人受伤

美国一列客运列车４日在南卡罗来纳州行驶时与一列货运列车相撞，造成２人死亡、逾百人受伤。目前，事故原因正在调查中。

美国全国铁路客运公司在一份声明中说，当地时间４日凌晨２时３５分左右，由纽约开往迈阿密的９１次列车在运行至南卡罗来纳州首府哥伦比亚附近时，撞上了一列隶属ＣＳＸ铁路公司的货运列车。事故发生时，客运列车上载有１３９名乘客和８名乘务人员。

南卡罗来纳州州长亨利·麦克马斯特在记者会上说，两名死者均为全国铁路客运公司职工，另有１１６名伤者被送往当地医院接受治疗，他们的伤情从擦伤到骨折，受伤严重程度不一。

据列克星敦县法医透露，两名死者一个５４岁，一个３６岁，都是客运列车上的工作人员。

麦克马斯特说，当时货运列车停靠在轨道上等待下一步调度，客运列车似乎出现在了错误的轨道上。碰撞时，客运列车时速估计达到每小时９４公里。目前，事故原因尚不确定。

据美国媒体报道，两列火车的车头均因碰撞而变形损毁，碰撞还造成客运列车的火车头和多节车厢脱轨以及约５０００加仑燃油泄漏。不过，列克星敦县一名发言人说，燃油泄漏对当地居民不构成威胁。

媒体援引一些乘客的话说，他们当时正在休息，突然被一阵剧烈震动惊醒，随后，乘务人员指挥乘客撤离车厢。

美国国家运输安全委员会表示，已经就事故原因展开调查。麦克马斯特说，南卡罗来纳州州警和联邦调查局正在协助调查工作。

白宫副新闻秘书林赛·沃尔特斯在一份声明中说，总统特朗普已经听取了事故简报。特朗普本人也在社交媒体上对死者家属表示慰问。

美国全国铁路客运公司是美国主要火车客运公司，近年来事故频发。去年１２月，该公司一列由西雅图开往波特兰的客车在华盛顿州塔科马以南脱轨，造成３人死亡。今年１月３１日，一列载有多名美国国会议员的火车在弗吉尼亚州与一辆卡车相撞，造成１人死亡。（记者孙丁 刘阳）

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