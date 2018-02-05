这样的实践世界历史上罕见（望海楼）

中国特色社会主义新时代，乡村是大有作为的广阔天地。

日前，2018年中央一号文件，即《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布。文件以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大精神，将实施乡村振兴战略作为新时代做好“三农”工作的总抓手，全面布局未来中国农业农村的发展。

有继承，有发展。文件既系统总结了农业现代化、社会主义新农村建设、城乡发展一体化等党的“三农”工作的新成果和新经验，又根据新时代“三农”发展新形势，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，提出了坚持走好中国特色社会主义乡村振兴道路具体路径，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

“三步走”是关键。中共十八大以来，中国的农业发展取得了举世瞩目的成就，农村也发生了翻天覆地的变革，“三农”发展在改革开放四十周年之际迎来了黄金时期。成就喜人，仍存隐忧。冰冻三尺非一日之寒，系统解决“三农”发展问题，需循序渐进。今年的中央一号文件贯彻落实中央农村工作会议精神，依照每个战略阶段的特点，提出了乡村振兴“三步走”的规划和目标——到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。这不仅为我们通向农业农村现代化的理想彼岸提供了“桥”和“船”，更为我们驾船渡桥提供了可供操作的“桨”和“车”。

振兴须实干。文件规划了一系列重大举措，如，制定和实施国家质量兴农战略规划、实施数字乡村战略等，实施农村人居环境整治三年行动计划、制定坚决打好精准脱贫攻坚战三年行动指导意见、实施产业兴村强县行动等，以及建设一批重大高效节水灌溉工程、实施智慧农业林业水利工程、切实保护好优秀农耕文化遗产等。

着眼全局，立足根本。当前，中国发展不平衡不充分问题在乡村最为突出。立政之本存乎农，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩，在坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重的基础上，以分阶段实施、分目标完成的全局性视野把握农业农村发展的大局，在战略上为实现社会主义现代化强国目标提供了有力支撑和保障。

特色实践，世界创举。乡村全面振兴的“三步走”战略，展现了中国智慧。走中国特色社会主义乡村振兴之路，从世界范围来看都是具有开创性的。通过分步实现乡村的全面振兴，使四亿农村人口与十多亿城市人口同步进入现代化。通过实现城乡融合发展、农村一二三产业融合发展等，使中国农村的政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设得到全面提升。针对如此庞大农村人口规模的战略部署在世界上没有先例，这样的魄力在世界舞台上绝无仅有，这样的实践在世界历史上更是罕见。

（作者为清华大学公共管理学院副院长、中国农村研究院副院长）

(责编：贾文婷、杨牧)