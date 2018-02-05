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阿纳斯塔夏季斯获胜连任塞浦路斯总统

2018年02月05日08:27  来源：新华网
 

　　塞浦路斯现任总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯在４日举行的总统选举第二轮投票中获得５６％的选票，成功连任。

　　根据塞浦路斯官方统计结果，当天的投票率约为７４％。在３８．５万张有效选票中，阿纳斯塔夏季斯的得票率为５６％，反对党劳动人民进步党（劳进党）支持的候选人马拉斯得票率为４４％。

　　计票结束后，马拉斯打电话祝贺阿纳斯塔夏季斯获胜。劳进党总书记基普里亚努说，虽然马拉斯没有获胜，但劳进党尊重塞浦路斯人民的选择。

　　在１月２８日进行的第一轮投票中，执政党民主大会党支持的阿纳斯塔夏季斯获得近３６％的选票，马拉斯获得约３０％的选票。两人得票率居前两位，一起进入第二轮投票。在２０１３年总统选举中，阿纳斯塔夏季斯也是在第二轮投票中击败了马拉斯。

　　塞浦路斯宪法规定，如果没有任何一位候选人在总统选举中获得５０％以上的选票，则需举行第二轮投票。

　　塞浦路斯实行总统制，总统任期５年。（记者张章）

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)
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