“一带一路”电影卖到全球67国

《中国推销员》剧照

《中国推销员》编剧、导演檀冰（左一）和海外发行团队合影

在不久前闭幕的美国电影市场展（AFM）上，来自中国的“一带一路”题材商战动作电影《中国推销员》，成为国产电影海外发行的“黑马”，在8天的会议期间，60多个国家的电影发行商签订了《中国推销员》版权售卖及50%分账发行合同，销售总额突破600万美元。影片编剧、导演檀冰接受本报专访时表示，这部原名《中国梦》的电影，被《华尔街日报》称为“一带一路”电影，它在海外的销售成功，令人格外振奋。

在美国电影市场展脱颖而出

《中国推销员》根据真实故事改编，讲述一位中国通信工程师远赴非洲开拓市场，最终获得了商战成功并阻止了某国内战爆发的故事。影片于2017年6月16日在中国内地公映，但最终国内总票房为974万元，网络评分平平。相对于过亿元人民币的投资和影片辗转在法国、瑞士、突尼斯、中国等地拍摄了9个月的努力，檀冰对影片票房、口碑、收益等各方面都并不满意。

檀冰坦言，在去美国电影市场展之前，他对影片的国际发行其实并没有抱太高的希望。美国电影市场展（AFM）和欧洲电影市场展、戛纳电影市场展并称世界三大电影市场展，是一个纯粹的世界主流电影自由交易峰会。以往鲜有中国内地影片在这里引起关注。抵达会场后，檀冰觉得这里简朴、实在得像中国的金五星集贸市场，市场的放映厅里，24小时轮番播映参与销售的电影，80多个国家的购片商在1000多个公司的摊位间穿梭考察2000多个电影项目，凭借自己的眼光和市场嗅觉“淘宝”。

令他惊喜的是，《中国推销员》的海报被张贴在会场醒目的位置，影片被场刊首页推荐，更得到美国权威娱乐媒体《好莱坞报道》的专版报道，称该片是“最具AFM特点的经典之作”，而且特别“向《中国推销员》和导演檀冰致敬”。美国权威财经媒体《华尔街日报》为此专门采访了檀冰。

《中国推销员》的海外发行独家代理商、美国三岸国际电影发行公司负责人表示，在美国电影市场一次能把电影卖到60多个国家，真的算是很多了。“我们公司这次参展的10部影片中大部分是美国本土生产的影片，但《中国推销员》的销售成绩排名第一。”

成功因取材真实尊重传统

檀冰说，这部影片的核心主题是倡导和平，倡导分享，倡导正义、友谊、无私，“不能通过金钱和强权制约贫穷地区的人们获得高科技和现代文明。”

谈到影片海外发行成功的原因，檀冰说，影片成功的前提是剧本创作前，自己进行了认真采风，基本故事和很多细节都是中国人在海外真实发生过的，包括男主人公举起中国国旗穿越非洲战场的事，都是不止一个中国人在非洲战乱时曾经采取的做法。影片从剧本创作阶段就按照国际题材打造，拍摄过程请有关团队进行国际化的把关。此外，全片75%的对白为英文，大部分演员来自国外，尤其是美国观众比较认可的好莱坞动作明星史蒂文·西格尔与泰森的对战，着实为电影增色不少。电影中还有跨国商战、政治博弈以及坦克、飞机、重机枪等超大型作战武器轮番登场。《好莱坞报道》称，看腻了高概念科幻电影的美国人，对这样传统的、好莱坞经典模式影片感到“惊喜”。

当然，美国三岸国际电影发行公司功不可没，从拍摄到剪辑给了影片许多建议，从各方面进行了重新包装。影片为海外市场剪辑的预告片，在YouTube上线后的点击量已突破160万。

新主流电影海外发行范例

《中国推销员》无疑是既弘扬主流价值观、充满正能量，又贴近大众文化，故事性、戏剧冲突性强的新主流电影之一。影片反映了“一带一路”倡议，也有着立足中国当代经济成就和面向国际视野的格局，渗透了中国核心价值观，并力求为推动建设持久和平、共同繁荣的和谐世界做出自己的贡献。

到目前为止，与《中国推销员》签约的国家和地区已经达67个，不仅包括美国、英国、法国、意大利、日本、韩国、印度等电影消费大国，还有土耳其、沙特、利比亚、科威特、伊拉克、埃及和南非等国以及许多中东国家，“一带一路”沿线国家就有30多个国家和地区。影片在这些国家和地区上映后，中国片方还将获得50%的票房分账以及电视、音像、网络等渠道的分账。檀冰透露，已经收到版权费600多万美元超过20%的预付款。业内人士测算，最终影片的全部收益应该会突破千万美元。根据记者的粗略了解，近年来，国产电影海外票房超过千万美元的只有《长城》《功夫瑜伽》《叶问3》等数部。

作品在海外市场创下如此佳绩，檀冰始料未及：“这不是合拍片，没有用国外一分钱，是真正的国产片。但应该算是中美电影合作的一个范例。”更令他自豪的是，《华尔街日报》的文章把影片归类为“一带一路”电影，竟然获得欧美人的喜爱，他们还对影片实现中国文化“真正走出去”进行了肯定和喝彩，“这事挺难得的。”

据悉，4月20日，《中国推销员》将在美国、加拿大等地公映，还将在纽约、洛杉矶和拉斯维加斯举办3场首映式。今年，影片还将前往柏林、戛纳以及中国香港的电影市场销售。檀冰的目标是将影片卖到超过100个国家和地区。他希望更多的人看到影片中的一幕：勇敢、智慧的中国工程师历尽艰险，驾车穿过漫漫黄沙尘土和滚滚炮火硝烟，一面鲜艳的五星红旗，终于迎着明媚的阳光，猎猎招展……

(责编：王仁宏、曹昆)