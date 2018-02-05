“二十四节气”走进联合国

人们在联合国总部大楼一层参观“二十四节气”创意作品展。

新华社记者 李木子摄

“在‘立春’的各种设计中，有农夫伸展手臂、期待春耕，也有破土的嫩芽，非常直观。”2月1日晚，美国大学生杰西卡·阿尔帕在纽约联合国总部观看了中国“二十四节气”创意作品后这样告诉记者。

应联合国太极文化学会邀请，北京国际设计周、北京合众美华教育投资有限公司当晚在联合国总部大楼一层举行“二十四节气”创意作品与文化习俗交流活动。以“二十四节气”为主题的29套专业组优秀作品、6套专业机构委托设计作品以及50套青少年组作品在此进行了展示。

来自联合国以及纽约市的各界人士出席了活动。他们认为，这些创意作品对“二十四节气”进行了精美诠释，其所反映出的中国历史上高度发达的农业文明、劳动人民的勤劳与智慧令人赞叹。

联合国阿拉伯语高级翻译塔马米安·凯格汗姆说：“中国在数学、物理、天文等领域为人类作出巨大贡献。‘二十四节气’是中国古代劳动人民对天文、气象、农事进行观察、探索、研究和总结的结晶，是中华民族悠久文化和历史的沉淀。”

联合国太极文化学会会长曹国忠认为，“二十四节气”在中华传统文化中占据重要地位，“我们有责任把中华文化的精髓通过联合国这个舞台向全世界传播”。

合众美华公司副总裁李从容说，“二十四节气”于2016年11月被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，“二十四节气”与其他中华优秀传统文化一样，是其他国家了解中华文明的一把钥匙。

在活动现场，“二十四节气”标识系统设计专业组一等奖获奖者简山将获奖作品原稿赠送给联合国，希望“二十四节气”这一中国传统文化符号在联合国永久保存。

“二十四节气”是中国人通过观察太阳周年运动，认知一年中时令、气候、物候等方面变化规律所形成的知识体系和社会实践。“二十四节气”指导传统农业生产和日常生活，是中国传统历法体系及相关实践活动的重要组成部分。在国际气象界，这一时间认知体系被誉为“中国的第五大发明”。

亚洲重要的创意设计展示、交流平台北京国际设计周于2017年面向全球公开征集了“二十四节气”标识系统设计。合众美华教育则作为青少年板块主办单位，面向中国全国中小学开展了“二十四节气”标识创意设计征集活动，引领广大青少年在课堂上用设计思维，以寓教于乐的方式积极参与中华优秀传统文化的传承实践。

“二十四节气”创意作品与文化习俗交流活动还将在纽约布鲁克林举行。主办方将开展系列交流活动，进一步扩大中华优秀传统文化的影响力。

（新华社联合国2月1日电 记者王建刚）

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