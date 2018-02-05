法国问题奶粉再曝黑幕

法国乳业巨头拉克塔利斯集团首席执行官埃马纽埃尔·贝尼耶日前承认，2005年和2017年问题奶粉事件中都发现同类型的阿贡纳沙门氏菌，不排除婴幼儿食用了在此期间生产的问题奶粉。这意味着问题奶粉污染源可能一直未被清除。

拉克塔利斯集团于2月1日发布公告称，细菌感染源最初位于克朗工厂1号干燥塔的底部，随后扩散到整个干燥塔。由于时间可能长达数月，足以导致干燥塔的多个部位产生感染风险。

2005年，法国发生大规模奶粉遭沙门氏菌污染事件，140余名婴幼儿受到感染。2006年，拉克塔利斯集团收购了发生污染事件的克朗工厂。2017年12月，克朗工厂再次爆发问题奶粉事件，导致37名婴幼儿患病。

法国巴斯德研究所此前检测确认，两起问题奶粉事件中的沙门氏菌属同一类型。负责调查2005年问题奶粉事件的细菌学专家、巴斯德研究所负责人弗朗索瓦—格扎维埃·魏尔表示，该细菌可能一直潜伏在克朗工厂。该研究所还称，2006至2016年间另有25名新生儿被该沙门氏菌感染，但目前还无法证实这些病例与克朗工厂生产的奶粉有关。

受问题奶粉丑闻影响，拉克塔利斯集团在政府重压下已先后3次召回旗下的婴幼儿奶制品，涉及销售到全球80多个国家的大量产品。贝尼耶称，这将令集团蒙受数亿欧元的损失，还有可能失去产品出口许可。

当地舆论指出，问题奶粉事件再次曝光以来，拉克塔利斯集团在产品召回方面不够积极，在责任认定方面含糊不清，甚至将矛头指向经销商和承担克朗工厂检测工作的外包实验室。贝尼耶称，承担检测工作的实验室在2017年对产品进行过1.6万次化验，没有发现任何问题。

法国奶业合作社联盟主席达米安·拉孔布称，奶制品受细菌感染风险非常高，本次问题奶粉事件对法国奶制品产业冲击巨大，引起了消费者对卫生安全标准执行是否合规、机构检测工作是否得当的质疑。而法国农业、卫生等政府部门2017年分别对克朗工厂产品进行了产品检测，都没有发现细菌感染问题，薄弱的监管也遭到指责。

问题奶粉事件爆发后，全球奶制品领先企业纷纷加强了对婴幼儿奶制品生产工厂的检测。1月中旬，法国经济部着手对2500个奶粉销售点进行排查，农业部对百余个婴幼儿奶粉生产工厂发起了专项检测，并要求企业和检测机构及时上报感染风险。

（本报巴黎2月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 21 版）

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