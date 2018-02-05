舞剧《沙湾往事》在美讲述中国故事

2月2日，中国对外文化集团公司的高端文化交流品牌“中华风韵”，携广东歌舞剧院大型中国民族舞剧《沙湾往事》，登上华盛顿肯尼迪表演艺术中心，正式开启华盛顿和费城共计6场巡演。

今年是“中华风韵”在肯尼迪表演艺术中心演出的第十个年头，欣赏中国民族舞剧已经成为美东民众欢度中国春节的热门选择。《沙湾往事》被评为2015年中国演出市场最具影响力的舞蹈类演出，曾于2016年首次赴美，在林肯表演艺术中心大卫·寇克剧院征服了纽约观众。

该剧以20世纪30年代广东沙湾古镇为背景，以著名音乐人“何氏三杰”为故事原型，讲述了年轻音乐人在动荡不安的社会条件下继承与发展传统民族音乐文化的故事。该剧融合了广东地区的地方舞蹈与音乐，通过讲述这段沧桑岁月的悲欢往事，呈现出广东音乐的无穷魅力，更歌颂了动荡混乱年代广东音乐人的精神与气节。

《沙湾往事》是一幅表现岭南风情民俗的长卷，在舞台上勾画出有着千百年历史传承和独特风格的岭南文化。舞剧选择了广东潮汕地区的民间艺术英歌来表现威武雄壮的气质，在岭南，英歌被看作是英雄的舞蹈，有驱邪的魔力。舞剧中另一个文化符号是广东音乐的灵魂——高胡，曲调唯美温柔、引人入胜。

该剧舞美设计突出了年代和地域的特色，具有强烈的艺术感染力。剧中的道具也都非常精美，从演员们手上的各色乐器到桌椅陈设都达到了工艺品级别。剧中有一本用中国传统工尺谱记录的《赛龙夺锦》乐谱，甚至是从沙湾古镇中何氏祠堂里借出珍贵的原稿进行复制的，其用心可见一斑。

该剧的编舞周莉亚与韩真曾在大型舞剧《复兴之路》和春晚上亮相。她们说，《沙湾往事》是一部“倾其所有”的呕心沥血之作。“我们想要通过一部舞剧，让人们看到我们年轻一代的艺术观、社会观，以及做事的态度。”周莉亚说。两位较真的导演让演员在一个动作上重复上千遍；创造了近400种舞台灯光转换；测试过程中废掉了200多套服装；实景合成长达一个月，是其他舞剧的几倍……正是两人亲力亲为、认真到分毫处的态度，感染了每一位看过《沙湾往事》的观众。

“中华风韵”是中国对外文化集团公司精心打造的高端对外文化交流品牌，旨在推动中国舞台表演艺术登上世界顶级剧院，向西方观众展示中国文化的魅力。创立至今，已在世界各地的主流剧院演出近千场。从2010年起，“中华风韵”向华盛顿肯尼迪表演艺术中心和纽约林肯表演艺术中心推出逾10部中国经典民族舞剧。

（本报华盛顿2月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 21 版）

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