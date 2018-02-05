扑面而来的暖意（出访归来）

捷克经济媒体集团董事长拉图斯克（左）展示中国特刊。

本报记者 管克江摄

从朔风阵阵的北京到热情似火的曼谷，从雪花飘飞的布拉格到细雨蒙蒙的布达佩斯。由杨振武社长率领的代表团，不久前应邀赴泰国、捷克和匈牙利访问。尽管各地天气不同，代表团所到之处，一样的暖意扑面而来——各界人士讲述着他们对中国改革开放成就的赞叹，对新时代中国未来发展的憧憬，以及对与中国加强友好合作的期待。

瞩目新时代中国

中共十九大是各界人士会见代表团时讨论最多的话题。世界纷纷扰扰，而中国风景独好。靠的是什么？未来往何处去？对世界意味着什么？他们都期待从中共十九大中获得答案。代表团向各界人士介绍了十九大盛况和主要精神，强调十九大最大的历史贡献就是进一步确立了习近平总书记的核心地位，把习近平新时代中国特色社会主义思想写在了党的旗帜上，绘制了中国未来发展的宏伟蓝图。

代表团前往泰国国会大厦拜会泰国立法议会主席蓬佩时，一个表决议程正在紧张进行。一些重量级议员利用会议间隙前来同代表团会面，交流对泰中合作的看法。多次访问过中国的议员差猜万说，自己最近一次去中国，钱包都几乎没打开，因为一切支付都用手机完成了。“中国不断在进行着创新，这让她始终充满活力。”同蓬佩会见时，泰国立法议会十多个相关委员会负责人悉数到场。蓬佩表示，泰国方面高度认同习近平主席提出的人类命运共同体理念，愿意积极参与“一带一路”建设，为深化泰中友谊做出不懈努力。

泰国中华总商会大楼的墙上，挂满了历届中国领导人访问泰国时前来考察的照片，彰显其在泰中友好交流方面的独特作用。泰国中华总商会主席陈振治表示，中共十九大确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位，并对未来中国发展规划了宏伟蓝图。海外侨胞衷心拥护中国道路，愿为泰中友好和中华民族伟大复兴贡献力量。

捷克总统泽曼特意在他的私人官邸拉尼庄园会见杨振武一行。他深情回忆起2016年习近平主席对捷克进行历史性访问的时刻。“习主席来访时，我们共同在这里种下一棵银杏树，象征着友谊绵长久远。”说着，泽曼用手指向窗外，“银杏树就种在那里，长得很好。如果天气允许，我可以带您看看。”我们循着视线望去，只见院里银装素裹，一片洁白祥和。泽曼说，相信中国在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，未来发展将更加蹄疾步稳。

感佩历史性成就

十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，中国特色社会主义事业取得历史性成就，发生了根本性变革。外国友人看在眼里，衷心钦佩。

《匈牙利时报》总编辑卡迪克斯身材敦实，说话干脆直接。早在20世纪80年代就去过中国的他，由衷感叹中国发生的巨大变化。他说，短短二三十年，中国成为世界首屈一指的力量。可是“回顾欧洲，我们的政客就知道相互攻讦，对人民的承诺什么都没有兑现。中国的成就表明，一定要有中国共产党这样一个坚强的领导力量，大家才能一起使劲，一起往前走。欧洲现在最缺的就是这种领导力”。

《匈牙利时报》是政府官方报纸，卡迪克斯谈及新媒体时代舆论场上众声喧哗的挑战。杨振武应询介绍了人民日报媒体融合发展的情况，表示人民日报已从一张报纸扩展成覆盖7亿多受众的、拥有十多种载体的现代传媒集团。他特别强调，人民日报之所以能成为全国人民的精神力量和“定盘星”，归根结底是始终坚持党对新闻舆论工作的领导，讲政治、讲大局，不断推进媒体深度融合发展，努力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

期待全方位合作

2017年11月，习近平主席在越南岘港出席亚太经合组织工商领导人峰会并发表主旨演讲，他强调“让更多国家搭乘中国发展的快车”。各界人士会见代表团时纷纷表示，中国的发展是世界机遇，希望加强同中国全方位合作，共建“一带一路”，共享和平发展。

“捷克和我本人高度重视对华关系，把推动捷中双边关系发展、扩大捷中各领域务实合作作为优先方向。”泽曼表示，政治家总是希望为国家和民族创造财富、造福百姓。“一带一路”是当今世界规模最大的促进互联互通的和平建设项目。捷克希望在这个框架下加强同中国合作。

捷克经济媒体集团是捷克最有影响力的媒体集团之一。该集团董事长拉图斯克向代表团展示了一本杂志，封面图案是硕大的中国国徽。他说，捷克经济界期待加强同中国的合作。这本杂志就是他们特意为捷克工商界了解中国推出的特刊。里面既有对中国政治经济形势的分析，也有对投资合作案例的介绍。

古丝绸之路不仅是一条通商易货之道，更是一条知识交流之路。丝绸、瓷器、茶叶、香料等媒介连接起东西方。匈牙利久负盛名的海兰德瓷器厂成立于1826年。瓷器厂首席执行官西蒙·阿提拉描绘了古丝绸之路给他们带来的机遇：“瓷器的根在中国。海兰德的瓷器从中国瓷器图案样式吸取了灵感。你能在海兰德瓷器上发现中国瓷器的影子，包括造型、人物和花鸟等。”阿提拉希望有一天带着他们的产品回到“瓷器的故乡”展览，共同诠释和推广瓷器文化。他表示，手工制作瓷器需要大量有创意、肯钻研的年轻人才，期盼“一带一路”不仅带动商品贸易的往来，也能促进匈中年轻一代的交流，欢迎中国设计师到海兰德瓷器厂来体验、学习。

泽曼会见代表团时讲述了一个生动情节：“我访问中国时曾送给习主席一棵苹果树苗，希望双方共同浇灌友谊，收获果实。习主席回答我说，中捷合作如同一片苹果树林，我们既要摘苹果，更要多栽树。”我们相信，随着“一带一路”建设的深入发展，中国将同越来越多的国家种下更多的苹果树，汇成友好合作之林，收获互利共赢的丰硕果实。

《 人民日报 》（ 2018年02月05日 03 版）

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