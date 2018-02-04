中国驻埃及使馆举行2018年华侨华人春节招待会

人民网开罗2月3日电（记者黄培昭、韩晓明）3日，驻埃及大使宋爱国夫妇在开罗举行2018年华侨华人春节招待会，旅埃华侨华人、中资机构人员、汉语教师和留学生、新闻媒体代表以及使馆工作人员等500余人欢聚一堂，共度佳节。

宋爱国向所有旅埃华侨华人致以新春祝福并表示，2017年是中国党和国家发展进程中具有里程碑意义的一年，党的十九大胜利召开，宣告中国特色社会主义进入新时代，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想，是我们必须长期坚持的行动指南。2017年，中埃关系进一步取得重要进展。9月，塞西总统应习近平主席邀请赴华出席新兴市场国家与发展中国家对话会，这是塞西总统就任后第四次访华。习主席特使、中国教育部部长陈宝生，中央政治局委员、统战部部长孙春兰也成功访埃。两国政治互信进一步增强，各方面合作有声有色，成果喜人，在2014年中埃建立全面战略伙伴关系的基础上达到历史新高度。

宋爱国说，2018年是贯彻十九大精神的开局之年。我们将迎来祖国改革开放四十周年、“一带一路”倡议提出五周年等重要节点，也将见证博鳌亚洲论坛、中非合作论坛北京峰会、上海合作组织峰会、首届中国国际进口博览会等外交盛事。我们将在2018年加快落实中埃两国元首达成的各项重要共识，推动中埃全面战略伙伴关系深入发展。

招待会洋溢着喜庆祥和的热烈气氛。旅埃华侨华人纷纷遥祝伟大祖国繁荣昌盛、国泰民安，表示愿共同为祖国繁荣发展作出新的贡献，为新时代中埃合作添砖加瓦。

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