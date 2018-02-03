原标题：美驻新加坡大使人选麦克法兰弃提名 特朗普称失望

据新加坡“联合早报网”3日报道，美国驻新加坡大使人选凯瑟琳·麦克法兰因自己的提名审批过程被参议院多番阻挡，选择放弃了对自己的提名。

美国总统特朗普说，他对麦克法兰不能成为他的驻新加坡大使感到“失望”，并指责民主党人阻挠对她的任命。

特朗普在一份声明中说：“不幸的是，一些民主党人选择玩弄政治而不是推动对一个非常重要的职位的一位合格人选的任命”。

对麦克法兰的提名面临着来自民主党人以及一些共和党人的反对，原因在于他们指责她在涉俄调查中欺骗参议院。

麦克法兰曾经是特朗普第一任国家安全顾问弗林在位时的副手。她在参议院作证时表示，她不知道弗林和俄罗斯官员之间有过交谈一事。

但是法院文后来显示， 弗林曾经就他在2016年总统大选后过渡期间与俄罗斯特使的接触给麦克法兰发过电邮。

弗林已经就自己和俄罗斯方面的接触向联邦调查局撒谎一事认罪。

(责编：张琳(实习生)、常红)