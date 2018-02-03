原标题：中古签署１０项出版合作协议

中国和古巴出版机构２日在第２７届古巴国际书展上签署了１０项出版合作协议。

其中，人民出版社和中国图书进出口（集团）总公司、浙江出版联合集团分别与古巴新千年出版社签署了关于《习近平讲故事》西文版授权协议和《之江新语》西文版合作出版协议，中国人民大学出版社、新世界出版社、江苏凤凰文艺出版社、五洲传播出版社、中译出版社等也与古方签署了协议。当天签约的还有图书版权输出项目以及“古巴－中国主题图书编辑部”等中古出版合作项目。

中国国家新闻出版广电总局副局长周慧琳在签约仪式上致辞说，这１０项协议是近年来中古两国密切开展出版合作取得成果的集中体现，通过这些出版合作项目，将促进更多两国优秀图书翻译出版，为加深两国人民之间相互了解、促进两国文明互鉴搭建起友谊之桥。

参加签约仪式的新世界出版社总编辑张海鸥说，此次该社向古巴输出《中国文学》丛书古巴地区西文版，通过这些反映近１０年中国社会生活的获奖作品，古巴及拉美地区读者可感受到中国发生的变化，了解在全球化的今天中国人的情感、人生和文化，增进海外读者对中国真实社会情况的认知。

中古出版合作签约仪式是本届古巴国际书展中国主宾国活动中的一个重要内容。当天的主宾国活动还包括中古出版发展高峰论坛、《大中华文库》西文版推介会、赵丽宏诗集《疼痛》发布会、《青鸟故事集》西文版全球首发式、《中华思想文化术语》西文版发布式、古巴哈瓦那大学中国馆签约仪式等。

一年一度的古巴国际图书展是古巴最大、最受欢迎的文化盛会。今年的书展吸引了４１个国家和地区参加。中国作为本届书展主宾国派出了由６０多家出版社、１５０多人组成的代表团。本届书展２月１日在首都哈瓦那开幕，持续１１天，随后将在古巴１５个城市巡回举办，５月在古巴第二大城市圣地亚哥闭幕。（记者马桂花）

(责编：张琳(实习生)、刘洁妍)