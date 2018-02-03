原标题：墨加美表示将共同推进更新北美自贸协定谈判

墨西哥、加拿大和美国２日表示，将共同推进更新北美自贸协定谈判，推动北美地区持续繁荣，增强地区竞争力。

当天，墨西哥外长比德加赖与到访的加拿大外长弗里兰、美国国务卿蒂勒森在墨西哥首都墨西哥城举行新闻发布会。比德加赖表示，墨西哥希望更新北美自贸协定谈判过程“更加公平”，三方应致力于实现“三赢”，避免成为一场有赢有输的“零和博弈”。

弗里兰表示，希望更新后的协定能给中产阶层等群体带来更多发展机会。尽管当前谈判进程十分复杂，三国应尽快达成一致意见，“谈判不确定性不利于培养贸易信任”。

蒂勒森表示，三国在经济上保持密切联系，加拿大和墨西哥是美国重要出口市场，支撑了美国大量就业岗位。更新北美自贸协定将有助于推动北美地区经济一体化进程。

更新北美自贸协定谈判于２０１７年８月启动，第六轮谈判于今年１月底在加拿大蒙特利尔举行。谈判迄今进展缓慢，下一轮谈判将于２月底在墨西哥城举行。（记者吴昊）

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