原标题：巴勒斯坦呼吁建立新的国际多边机制推动巴以和谈

巴勒斯坦总统府２日发表新闻公报说，巴方呼吁建立新的国际多边机制推动停滞多年的巴以和谈。

巴勒斯坦总统府发言人鲁代纳当天在宣读新闻公报时说，巴方有恢复巴以和谈的意愿，以色列和美国媒体近期指责巴总统阿巴斯不愿展开和谈的说法是不负责任的。

鲁代纳强调，巴以谈判需要双方都承认“两国方案”，不需要任何外部强加的方案。巴方不拒绝任何在“两国方案”基础上展开的谈判，也不反对任何有助于巴以和平的谈判。

鲁代纳说，巴方坚持建立一个以１９６７年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，这是巴方在国际场合重申的基本立场。

巴以和谈自２０１４年起陷入停滞状态。美国总统特朗普去年１２月６日宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都，导致巴勒斯坦强烈不满，巴美关系降至冰点。巴方在多个场合表示不再接受美国作为巴以和平进程的调解方。（完）（记者赵悦 杨媛媛）

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