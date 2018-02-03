原标题：联合国秘书长对叙全国对话大会成果表示欢迎

联合国秘书长古特雷斯２日对在俄罗斯索契举行的叙利亚全国对话大会成果表示欢迎。

古特雷斯２日在纽约联合国总部会见媒体时说，与会各方同意在联合国主持下按照安理会第２２５４号决议精神成立叙利亚宪法委员会，该委员会的委任、职权范围、议事规则和成员遴选标准等均由联合国主导的叙利亚问题日内瓦和谈加以确定。

古特雷斯说，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉下一步的工作就是在叙全国对话大会成果的基础上，推动安理会相关决议的全面落实。

古特雷斯对叙利亚国内局势表示担忧，呼吁叙利亚政府、反对派和对叙利亚局势有影响力的国家与德米斯图拉合作，推动日内瓦和谈进程。

为推动叙利亚问题日内瓦和谈和叙国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议召开叙利亚全国对话大会。对话大会１月３０日晚在俄罗斯南部城市索契闭幕，与会各方发表了联合声明和与会各方呼吁书，决定成立叙利亚宪法委员会。（记者尚绪谦）

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