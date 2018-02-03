原标题：不满法国警告 土耳其怒怼法国：殖民者少来说教

土耳其军队越境进入叙利亚，展开代号为“橄榄枝”的军事行动。法国总统埃马纽埃尔·马克龙警告，如果土耳其的军事介入变成对叙利亚的入侵，将成为北约不得不面对的问题。就马克龙这一言论，土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢2月1日回应称，法国没有资格给土耳其上课，法国殖民非洲的历史世人都知道。

土耳其军队1月20日越境进入叙利亚北部，开始代号为“橄榄枝”的军事行动，打击对象为叙利亚境内库尔德武装“人民保护部队”。就这一行动，土耳其总理比纳利·耶尔德勒姆强调，土方目的在于维护边境安全，势必扫清“人民保护部队”对土耳其构成的安全威胁。

然而，“人民保护部队”一直在接受美国和法国等支援，被美军视作打击极端组织“伊斯兰国”的“靠谱伙伴”。马克龙上月底接受法国媒体访问时警告，土耳其在叙利亚展开的军事行动不能演变为对叙利亚的入侵行动，另外土耳其应当与其他北约盟友就在叙战事充分协商。

土耳其外交部长恰武什奥卢1日驳斥马克龙言论，称法国没有资格说教。

“法国在这一问题上不能给我们上课。”恰武什奥卢说，“我们不是法国，法国殖民了非洲。”

他说，许多到访土耳其的欧洲领导人都对土耳其在叙军事行动表示了理解和支持，但他们后来公开表态时又改了说法。

“不幸的是，欧洲人是两面派。”恰武什奥卢说。

恰武什奥卢此前敦促美方采取切实行动，切断对“人民保护部队”的军援，同时呼吁美方从叙利亚北部的曼比季撤出军事人员。媒体报道指出，美军如果执意拒绝撤离，今后恐将在这一区域面临土耳其“橄榄枝”行动炮火。（陈立希）（新华社专特稿）

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