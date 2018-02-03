原标题：土耳其税务大楼爆炸案定性恐袭 警方抓捕嫌疑人

据外媒报道，土耳其首都安卡拉地区行政长官当地时间2月2日在声明中表示，安卡拉的丘库拉姆巴尔区税务监察局大楼发生爆炸，已经确定该起事件为恐怖袭击。犯罪嫌疑人与叙利亚“库尔德民主联盟党（PYD）”有关。

2日，在安卡拉发生大型爆炸，土耳其首都很多区域都听到了爆炸声。爆炸造成3人受伤。

安卡拉地区行政长官表示，安卡拉的丘库拉姆巴尔区税务监察局大楼是发生日常使用的煤气泄漏。但此后确认，事件很可能是有人故意而为。

消息表示，“根据鉴定结果，检察人员于莫斯科时间2月1日晚上20：03找到证据，这正是恐怖分子所使用的爆炸装置。”

警方对外部的摄像头装置所拍摄下的录像进行了检查，并了解到，一名可以男子曾进入大楼，并在出口处放了一个包。在这个包里的很可能正是爆炸装置。

另据报道，土耳其安卡拉省政府2日声明说，警方在南部4个省份展开抓捕行动，抓获8名与安卡拉税务所爆炸事件有关的嫌疑人，并击毙1名嫌疑人。该被击毙男子曾在叙利亚库尔德武装“人民保护部队”控制区受训，非法入境土耳其。

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