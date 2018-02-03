原标题：美流感流行情况严重 53名儿童丧生 药品供应紧张

据美国《世界日报》报道，美国联邦疾病防治中心（CDC）当地时间2月2日指出，今年在美国境内爆发的流感严重，全国每14名就医的病患中，就有一人是流感症状，为2009年以来最高。数据显示，流感迄今在美国已造成53名儿童死亡，流感流行的情况预计还将持续数周，未来形势依然严峻。

据报道，专家已预计到今年美国会爆发大流感，但程度之严重仍出乎意料，上周又有16名儿童因染病丧命，导致死亡儿童升至53人，流感药和注射液等用品供应紧张。

CDC的统计显示，美国流感病患的住院率上周大增，超过2014至2015年的严重爆发季。2014至2015年，美国流感季的住院人数曾创下71万人纪录，专家认为，今年的住院率势将打破纪录。

乔治亚州库明市一家医院的急诊医生说，以前没有如此忙碌地诊治病患过。为接诊大批流感病患，亚特兰大市的一家医院设立了流动急诊室。

流感季高发期是2月，美国全国48个州迄今都报告称流感普遍流行，未来数周将持续，但西岸地区的流行已连续两周减弱。CDC表示，截至1月27日，俄勒冈和夏威夷是仅有的两个没有普遍爆发流感的州。

CDC指出，今年的流感大爆发主要是H3N2病毒对疫苗产生了抗药性，此外还有H1N1和B型流感病毒的作用，超过65岁的老人和不满5岁的儿童最容易感染。美全国免疫与呼吸道疾病中心的流感部门主任说，各种不同的流感病毒都可能导致死亡。

尽管多数流感疫苗对H3N2的疗效低，但CDC仍建议民众注射，并建议为防止二次感染，65岁以上的人还要注射肺炎球菌疫苗。

(责编：刘洁妍、常红)