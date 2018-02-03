原标题：《习近平谈治国理政》第二卷全球发行突破１３００万册

新华社哈瓦那２月２日电（记者马桂花）中国外文局副局长陆彩荣２日在古巴中国图书中心成立仪式上说，截至２月２日，由中央宣传部（国务院新闻办公室）会同中央文献研究室、中国外文局编辑，外文出版社翻译出版的《习近平谈治国理政》第二卷中英文版全球发行已突破１３００万册。

《习近平谈治国理政》第二卷自２０１７年１１月７日发行以来，受到国际社会广泛关注，在全球引起热烈反响，不断刷新改革开放以来中国领导人著作海内外发行量的最高记录。该书中文繁体、法、西、德、俄、日、阿、葡等版本也在抓紧编译中。２０１７年１１月２７日，外文局同１６个国家的知名出版机构签署《习近平谈治国理政》第二卷国际合作翻译出版备忘录，正式启动《习近平谈治国理政》第二卷国际合作翻译出版工作。

该书收入了习近平总书记在２０１４年８月１８日至２０１７年９月２９日期间的讲话、谈话、演讲、批示、贺电等９９篇，分为１７个专题，生动记录了以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民在新时代坚持和发展中国特色社会主义的伟大实践，集中反映了习近平新时代中国特色社会主义思想的发展脉络和主要内容，充分体现了中国共产党为推动构建人类命运共同体、促进人类和平与发展事业贡献的中国智慧和中国方案。

古巴中国图书中心是中国外文局与古巴国家图书馆共同建立的，旨在通过中国主题图书向古巴读者展示立体、真实、全面的中国。成立仪式上，中国外文局首批向古巴中国图书中心赠送《习近平谈治国理政》第一、二卷以及《摆脱贫困》等３００余种多语种图书。这是中国外文局在拉美地区成立的第二家中国图书中心，也是继波兰、泰国、尼泊尔、瑞士、秘鲁之后的全球第六家中国图书中心。

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