原标题：委内瑞拉谴责美国国务卿涉委有关言论

新华社加拉加斯２月２日电委内瑞拉外交部２日发表公报，谴责美国国务卿蒂勒森日前发表的有关委内瑞拉的言论，认为蒂勒森的言论是对委内瑞拉和平、稳定和民主的威胁。

蒂勒森１日在美国得克萨斯大学发表演讲时说，美方不提倡委内瑞拉“政权更迭”，但同时暗示有些事情“可由军方来做”。随后，蒂勒森展开其对墨西哥、阿根廷、秘鲁、哥伦比亚和牙买加五个拉美国家的访问，委内瑞拉局势是此访重要议题之一。

委内瑞拉外交部的公报指出，蒂勒森的言论是在委内瑞拉“煽动军事政变”，美国政府再次显露了其企图侵略委内瑞拉的用心。

公报说，历史上美国政府曾对很多国家使用军事干预、经济封锁等手段，蒂勒森此次访问拉美的主要目的就是向拉美国家施压，以进一步攻击委内瑞拉。

对于蒂勒森上述言论，委内瑞拉总统马杜罗２日在参加执政党活动中表示，委内瑞拉在美国的威胁面前永远不会屈服。

去年７月底，委内瑞拉举行制宪大会选举，随后成立制宪大会。委政府希望通过重新制宪解除反对派占多数的议会权力。选举遭到委反对派的抵制，认为其严重违宪。

美国随后宣布对包括总统马杜罗在内的一批委内瑞拉政府高官进行经济制裁，并禁止美国金融机构参与委内瑞拉政府和国有委内瑞拉石油公司新的债务和股权交易，禁止美方机构参与委内瑞拉公共部门现已发行的部分债券交易等。

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