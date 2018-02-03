原标题：尴尬了！这小东西或让俄世界杯闹“全球丑闻”

俄罗斯政府官员1月31日说，今年世界杯足球赛期间，用于比赛的绿茵场可能遭蝗虫侵袭，给这场国际赛事带来不小尴尬。

俄罗斯农业部负责种植业的官员彼得·切克马廖夫说，在蝗虫经常出现的俄南部地区，已有大约100万公顷（1万平方公里）土地遭侵袭，包括世界杯举办城市之一伏尔加格勒周边。

切克马廖夫担心，蝗虫可能侵入世界杯赛场，导致“全球丑闻”。

“我们或多或少掌握一些对付蝗虫的方法，但是今年恐怕会在国际上闹出蝗虫丑闻。”切克马廖夫在首都莫斯科一场农业活动上说：“足球场是绿色的。蝗虫就喜欢到有大量绿色（植物）的地方。如何确保它们不去侵袭足球赛场？”

切克马廖夫说，农业部门的责任是确保俄罗斯人不在全世界面前丢脸，“特别是（世界杯期间），我们将迎接来自世界各地的客人。”

今年的世界杯定于6月14日至7月15日在莫斯科、圣彼得堡、伏尔加格勒等11座俄罗斯城市举行。比利时对阵突尼斯、日本对阵波兰等小组赛将在伏尔加格勒赛场举行。（刘曦）（新华社微特稿）

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