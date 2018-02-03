原标题：法国大学生持刀防身 理由竟是英国“脱欧”

一名在英国留学的法国大学生因欲携带刀具进入一家夜总会遭起诉。他说，这么做是因为害怕英国举行“脱欧”公投后，英国人对外国人不友好。法官接受了这一理由，作出宽大判决。

20岁的菲利普·鲁贝尔去年12月11日携带一把折叠刀，欲进入埃克塞特“1单元”夜总会。他被逮捕后对警察说，听说公投后街上不安全，外国人可能遭到攻击，所以带刀防身。

鲁贝尔的律师德博拉·米内特请求法官“格外宽大”看待鲁贝尔的行为：“他曾经听到一些传闻说（公投后）英国街头如何危险，多么憎恶外国人……这令他担心。他没有认识到我们有多么棒的警察和严格的法律。”

鲁贝尔没有前科，对在公共场所持刀的指控认罪。路透社2月1日报道，埃克塞特地方法庭给予鲁贝尔“有条件的释放”，换句话说，同意他在遵守法庭规定的情况下不受惩罚。（欧飒）【新华社微特稿】

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