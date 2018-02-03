原标题：法国乳业巨头自揭黑幕 十几年来一直生产问题奶粉

深陷问题婴儿奶粉丑闻的法国乳业巨头拉克塔利斯集团1日承认，旗下一家工厂可能自十几年前起就在生产含沙门氏菌的问题奶粉。

2005年，法国大约140名婴儿感染沙门氏菌，患病与法国克朗市一家奶制品工厂所产奶粉有关。这家工厂2006年被拉克塔利斯收购，也是眼下问题奶粉的“罪魁祸首”。

【问题奶粉可能始于2005年】

法国媒体去年12月初报道，法国多地大约20名婴儿食用由克朗市一家拉克塔利斯工厂生产的婴儿奶粉后，感染沙门氏菌。当月晚些时候，按照法国政府要求，拉克塔利斯宣布召回涉事工厂2016年2月15日以来生产的婴儿奶粉。今年1月中旬，拉克塔利斯宣布召回涉事工厂生产的所有批次婴儿奶粉。

法国《回声报》1日刊登对拉克塔利斯集团首席执行官埃马纽埃尔·贝尼耶的采访。贝尼耶说，检测显示，这次的问题奶粉与2005年法国问题婴儿奶粉涉及同一类型的沙门氏菌。“不排除婴儿在这一时期（2005年至今）食用了被（沙门氏菌）污染的奶粉”。

涉事工厂2005年时为法国企业Celia所有。拉克塔利斯2006年收购那家企业。去年12月媒体报道问题奶粉后，涉事工厂被关闭。

【细菌“可能一直都在”】

法国巴斯德研究所负责人弗朗索瓦-格扎维埃·魏尔1日告诉法新社，他们检测确认，2005年和2017年两次问题奶粉事件中的沙门氏菌属同一类型。

魏尔说，“这12年中，这种类型（的沙门氏菌）去哪儿了呢？唯一可能的假设是它一直在问题工厂内”。

巴斯德研究所是法国一家从事微生物、疾病等研究的私有机构。这家研究所说，克朗市那家工厂直到被关闭时，内部仍有沙门氏菌。2005年以来，法国超过200名儿童感染沙门氏菌，包括2006年至2016年的25名、2017年8月中旬至12月的38名以及2005年的141名。

根据法国政府机构公布的信息，2017年8月至年底的38个儿童感染沙门氏菌病例中，36个与拉克塔利斯旗下奶粉明确有关。

今年1月，西班牙出现一个儿童感染沙门氏菌病例，希腊出现一个疑似病例。

魏尔说，虽然巴斯德研究所不能确认是否近年来所有感染沙门氏菌的儿童都食用了拉克塔利斯旗下奶粉，但“DNA证据很清楚，指向那家工厂”。

感染沙门氏菌的症状包括严重腹泻、腹部绞痛、呕吐等。年幼和年长感染者可能因为严重脱水而面临生命危险。

【大规模召回】

拉克塔利斯是全球最大乳制品生厂商之一，由贝尼耶的祖父1933年创立，旗下品牌众多。

贝尼耶1月中旬告诉媒体，拉克塔利斯正从80多个国家召回逾1200万箱奶粉，即法国政府所要求的涉事工厂生产的所有批次婴儿奶粉。

召回行动涉及欧洲、亚洲、拉丁美洲和非洲国家，Picot、Milumel、Celia和Taranis等品牌在列。

贝尼耶在接受《回声报》采访时说，召回行动涉及的大量奶粉已被食用，回来的奶粉产品数量可能低于目标总量的一半。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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