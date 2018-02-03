欧盟报告：叙利亚申请欧洲避难人数连续五年最多

据新华社布鲁塞尔2月1日电 （记者王子辰）欧盟庇护支援办公室2月1日公布数据显示，2017年欧盟成员国以及挪威和瑞士收到避难申请较2016年有所下降，其中叙利亚连续第五年成为申请欧洲避难人数最多的国家。

统计显示，2017年欧盟成员国以及挪威和瑞士收到避难申请共约70.7万份，较2016年下降43％，其中9.8万多份申请来自叙利亚人。其他主要申请避难来源国还有伊拉克、阿富汗和尼日利亚。此外，约8％的避难申请由曾经在同一国家提出过避难申请的人再次提交。

与此同时，2017年，欧盟成员国以及挪威和瑞士共对98万多份避难申请作出首次裁决，其中40％申请获得批准。截至2017年年底，该地区还有46.5万多份避难申请等待首次裁决。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 11 版）

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