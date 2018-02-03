国际体育仲裁法庭支持28名俄罗斯运动员上诉请求

据新华社巴黎2月1日电 （记者苏斌）国际体育仲裁法庭1日对39名俄罗斯运动员的上诉请求作出裁定，支持其中28人的上诉请求，取消对其相关处罚，索契冬奥会上取得的个人成绩得以被恢复。其余11人的上诉请求得到部分支持，由终身禁止参加奥运会改为禁止参加平昌冬奥会。国际奥委会随后发表声明，对国际体育仲裁法庭的裁定表示“既满意又失望”。

国际体育仲裁法庭秘书长雷布当日在平昌举行的新闻发布会上公布了这一决定。

由于在索契冬奥会期间违反了反兴奋剂条例，共有43名俄罗斯冬季项目运动员去年被国际奥委会纪律委员会终身禁止参加奥运会，他们的索契冬奥会参赛资格被取消，所获奖牌也被剥夺。截至2017年12月末，有42人向国际体育仲裁法庭提出上诉，后者为每名运动员开启调查程序，并于上周在日内瓦举行了联合听证会。

国际体育仲裁法庭的两个委员会均认为，国际奥委会提供的相关证据在每一起案件中并非具有同等效力。其中28起案件中的证据不足以证明相应运动员违反了反兴奋剂条例，因此这28位运动员的上诉请求得到支持，相关处罚被取消，索契冬奥会上取得的成绩也得以恢复。

另外11起案件中的证据足以证明相应运动员违反了反兴奋剂条例，国际奥委会的决定得到确认，但也进行了一处调整，即对相应运动员的处罚由终身禁止参加奥运会改为禁止参加接下来的一届冬奥会，也就是于本月举行的平昌冬奥会。另外3名运动员的听证会被推迟举行。

国际体育仲裁法庭同时在声明中称，委员会的裁定并非总体上判定索契冬奥会的实验室是否存在系统性操纵反兴奋剂系统的情况，而是对39名运动员的案件严格进行处理，基于个体分析每名运动员的适用证据。

对于国际体育仲裁法庭的裁定，国际奥委会表示“既满意又失望”。国际奥委会在声明中表示，一方面确认11名运动员违反了反兴奋剂条例，再次明确印证索契冬奥会期间存在系统性操纵反兴奋剂系统的情况，另一方面国际体育仲裁法庭委员会未在其他28起案件中考虑系统性操纵反兴奋剂系统情况的存在，国际奥委会对此深表遗憾。

国际奥委会认为，这或将对未来反兴奋剂斗争产生严重影响，因此国际奥委会将认真分析相关决定，考虑下一步措施，包括向瑞士联邦法院提起上诉。

国际奥委会于去年12月5日决定，禁止俄罗斯代表团参加平昌冬奥会，邀请符合条件的运动员以“来自俄罗斯的奥林匹克运动员”名义参加个人或集体项目。国际奥委会再次强调，有关俄罗斯运动员参加平昌冬奥会，这一决定依然有效。

有169名来自俄罗斯的运动员已经获得批准参加平昌冬奥会。国际奥委会也表示，国际体育仲裁法庭的裁定不意味着上诉得到支持的28名运动员将被邀请参加平昌冬奥会。

《 人民日报 》（ 2018年02月03日 07 版）

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