我国首颗教育共享卫星“少年星一号” 成功发射

人民网讯 2月2日，我国首颗教育共享卫星“少年星一号”搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射。

“少年星一号”是“中国少年微星计划”的重要成果。该活动是由中国宋庆龄基金会、中国科学技术协会和中国教育学会联合发起，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、九天微星承办。活动自2016年4月启动以来，共吸引10多万名中小学生参与卫星功能的创意设计；并最终在科学家们的指导下完成了“少年星”原型样星的制作。

“少年星一号”长10厘米、宽10厘米、高34厘米，重3千克，是一颗3U结构的立方体纳卫星，其主要功能是无线电存储及转发，并进行空间成像试验、物联网用户链路验证等。完成在轨测试后，“少年星一号”将面向建有卫星测控主站及分站的中小学校和教育机构开放卫星通信资源，重新定义我国航天科普教育场景。

目前，位于中国宋庆龄青少年科技文化交流中心的“少年星”测控主站已经建成，位于北京市第五十七中学、北京市永泰小学、海南文昌中学、东莞科技馆等地的测控分站正在建设或已完成建设。未来，学生们在测控站即可获得天地互动的巅峰体验，唤醒他们对未知、未来的深层探索兴趣，引导学生将视角由地面提升到太空，将思考的维度由个人和学校扩展到全人类，更有远见地追逐有意义的学习。

中国宋庆龄科技文化交流中心副主任任海峰观看发射活动。

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