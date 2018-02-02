“北京中轴线”展览在委内瑞拉举行

“北京中轴线”展览１日在位于加拉加斯市中心的委内瑞拉国家建筑博物馆开幕，由此拉开２０１８年委内瑞拉“欢乐春节”系列文化活动的序幕。

本次展览由中国驻委内瑞拉大使馆与委文化部、委国家博物馆基金会和国家建筑博物馆联合举办。中国驻委内瑞拉大使李宝荣和委外交部副部长普拉森西亚、文化部副部长索狄略、国家博物馆基金会主席伯奈特等百余人出席开幕式。

展览以北京城的中轴线为主题，依据中轴线上自南向北的著名景点进行设计，分为对称的左右区域，从百姓生活到皇家庭园，从门楼市井到奥运场馆，展示了北京城几百年来文化、经济和民生的发展，展现出今日北京的壮美景象。

李宝荣在致辞中说，中轴线是北京建筑的重要特征，是北京城政治经济和人文社会变迁与发展的历史见证。此次展览不仅展示了古代中国城市及建筑设计，也体现了中华民族的智慧。

索狄略表示，相信此次展览能促进委内瑞拉民众对中国文化的了解，必将加强两国人民之间的情谊。

“北京中轴线”展览将持续至２０１９年２月１日。这次系列文化活动还将包括《中国人的姓名与族谱文化》讲座、中国传统书法展示、狗年新春庙会、委内瑞拉中央大学“中国文化周”以及在委内瑞拉电视台举行中国电影展映等。（徐烨）

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