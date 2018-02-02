中国将放开多领域外资准入（锐财经）

2月1日，商务部召开例行新闻发布会。针对近期国内外媒体高度关切的中国改革开放40周年、中国美国商会发布报告指出在华投资经营环境正在改善、欧洲一些国家出现保护主义逆流等话题，商务部作出了回应。新闻发言人高峰介绍，下一步，商务部将会同有关部门推进在金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等领域的外资准入限制，为外国投资者创造更有吸引力的投资环境。

美企对华投资信心增强

中国美国商会1月30日发布的《2018中国商务环境调查报告》显示，在华的美国企业认为中国投资环境正在改善。报告列举了一些调查数据：2017年，73%的美国企业在华实现赢利，74%的企业计划于2018年扩大在华投资，这一比例为近年来的最高；约60%的会员企业视中国为前三大投资目的地之一。受访企业几乎一致认为，近年来中国知识产权保护方面的执法力度保持稳定或有所提升。46%的受访企业认为，未来三年中国将进一步对外资开放市场；62%的受访企业认为，过去五年中国政府政策制定和沟通的透明度有所提高等。

“我们认为，这说明，大部分在华的美国企业继续看好中国市场，认可中国投资环境正在持续优化，对华投资信心进一步增强。”高峰说。

商务部介绍，联合国贸发会议近期发布的报告也显示，尽管2017年全球外国直接投资下降了16%，但是中国外资流入量仍达到历史新高，同比增长4%，继续保持发展中国家的首位，是全球第二大的外资流入地。

高峰表示，当然，中国美国商会也提出了一些中肯的建议，我们对此表示欢迎。我们将努力协调并推动解决合理的关切，继续努力打造公平、透明、可预期的营商环境，大幅减少市场准入的限制，为包括外资企业在内的各类市场主体提供越来越好的服务，使中国始终成为富有吸引力的外商投资热土。

推出新的改革开放举措

今年是中国改革开放40周年，中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯世界经济论坛2018年年会上提到，“最好的纪念方法就是推出新的、力度更大的改革开放举措”。

高峰介绍，实际上，去年以来我们在服务业开放方面已经做出了很多努力。比如重点取消了公路旅客运输、外轮理货、资信调查与评级服务、会计审计、农产品批发市场等领域的准入限制。

“此外，在去年11月向社会公开的部分领域对外开放的时间表和路线图中，我们对大幅放宽银行业、证券基金业和保险业等领域的市场准入作出了计划，未来有些还将逐步取消相关的限制。”高峰说。

高峰指出，下一步，我们将按照党中央、国务院的部署，会同有关部门推进在金融、教育、文化、医疗等领域的有序开放，放开育幼养老、建筑设计、会计审计、商贸物流、电子商务等领域的外资准入限制，为外国投资者创造更加有吸引力的投资环境。

反对保护主义需要行动

对于有关“德国经济国务委员最近表示要有效遏制中方的收购热潮”的报道，高峰表示，中方注意到近期德国经济部官员有关的表态，也注意到欧洲一些国家出现的保护主义的逆流。对欧方相关的立法提议，拟在欧盟层面设立外资审查的框架制度，中方表示关注。在刚刚结束的达沃斯世界经济年会上，包括德国在内的欧洲国家领导人均表示，保护主义不是美好未来的选择。反对保护主义，已经成为国际社会的主流。

“在这里我想强调三点：第一，中德双向投资保持了稳定和更趋均衡的发展；第二，中国企业在欧洲投资并购是企业自主的市场行为，为欧洲带来了资本、就业岗位和通向亚洲市场的渠道，是互利共赢的；第三，中欧经济的互补性强，双向投资潜力巨大，合作共赢仍然是双方经贸关系发展的大方向。”高峰说。

商务部介绍，根据中方统计，2017年中国对德国直接投资为22.7亿美元，按照德国联邦银行的统计，来自中国大陆的投资存量还不足德国吸收外资存量的1%，对德国根本构不成所谓的“威胁”。同时，不久前德国《商报》对库卡等42家德国企业，以及约5.5万名员工进行了专门访问，结果显示上述德国公司的管理层和员工普遍对中国投资者高度满意。

高峰指出，中欧双方都是贸易投资自由化、便利化的坚定支持者，中国将进一步扩大对外开放，不断优化营商环境，也会继续鼓励有实力的中国企业赴欧开展投资贸易活动，希望包括德国在内的欧洲国家，能够客观理性地看待企业的市场行为，为包括中国企业在内的各国企业创造稳定的营商环境，在反对保护主义问题上，不仅要说得好，更要以实际行动做得好。（记者 邱海峰）

(责编：谭咪娜(实习生)、常红)