亚太民航部长级会议达成多项共识

1日，中国民用航空局局长冯正霖在首届亚太地区民航部长级会议新闻发布会上表示，2017年，中国民航完成运输总周转量1083.1亿吨公里，对世界民航增长贡献率超过25%，对亚太民航增长贡献率超过55%，中国已经成为亚太第一、全球第二大航空运输市场。

近十年来，中国同亚太地区各国之间的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量年均增速分别为16.8%、15.9%和6.6%。

首届亚太地区民航部长级会议通过《亚太地区民用航空部长级会议宣言》，在航空安全、空中航行服务、事故调查、人力资源开发等4个方面达成重要共识。各国一致认为，要将航空安全纳入国家规划，于2022年前推进实施亚太无缝空管计划，推动建立独立于本国民航部门的事故调查机构，并根据国际民航组织“下一代航空专业人才”计划，搭建高质量培训渠道。（（记者 赵展慧））

《 人民日报 》（ 2018年02月02日 22 版）

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