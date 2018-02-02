亚太民航部长级会议达成多项共识

1日，中国民用航空局局长冯正霖在首届亚太地区民航部长级会议新闻发布会上表示，2017年，中国民航完成运输总周转量1083.1亿吨公里，对世界民航增长贡献率超过25%，对亚太民航增长贡献率超过55%，中国已经成为亚太第一、全球第二大航空运输市场。
近十年来，中国同亚太地区各国之间的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量年均增速分别为16.8%、15.9%和6.6%。
首届亚太地区民航部长级会议通过《亚太地区民用航空部长级会议宣言》，在航空安全、空中航行服务、事故调查、人力资源开发等4个方面达成重要共识。各国一致认为，要将航空安全纳入国家规划，于2022年前推进实施亚太无缝空管计划，推动建立独立于本国民航部门的事故调查机构，并根据国际民航组织“下一代航空专业人才”计划，搭建高质量培训渠道。（（记者 赵展慧））
《 人民日报 》（ 2018年02月02日 22 版）
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】