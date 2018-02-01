外交部点名《产经新闻》：需要做出深刻反思和反省

人民网北京2月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

全文如下：

问：第一，今天，新华社在日本开通日语版服务。国家政府或媒体加强对外发布信息是自然、正当的，应当受到欢迎。但在中国，大部分西方媒体网页和日本媒体网页都无法预览。这应该本着对等原则。中方对此有何回应？第二，日本企业无印良品发布的商品目录因为地图问题被命令撤回。中国地图管理条例规定表明，向社会公开的地图必须经过行政部门审核，但简单的地图是例外的。据我了解，无印良品发布的地图是要表示该企业的商店数量，没有地理专业性和具体性。对外国企业来说，这个规定的标准很模糊。那你身后的地图也是经过审核的吗？第三，最后我想说明一下，关于你在1月30日对“驻华外国记者协会（FCCC）”报告的表态，你提到如果有赞同报告内容的记者请举手，但是《产经新闻》的记者当天没有参加记者会，现在我表示同意报告的内容，因为我们亲身经历过报告中提到的一些情况，我们此前也表示希望中方有所改进。这是我们对这个问题的立场。

答：我不知道你是不是每天都来记者会，至少前几天没来。今天你来问这几个问题，来者不善。

关于第一个问题，坦白地说，我没有完全听懂你的话。但你问的明显不是外交部业务范围。所以，该问谁，就请你去问谁。

关于第二个问题，昨天我已经就有关问题作出了回应。中方有关立场是非常明确的。我注意到无印良品公司已经接受采访，表示按照中方有关部门要求进行了处理，认真阅读、学习了各项法律法规。我也想请你看看国家测绘地理信息局发布的公告，这是一次普查，是一视同仁的，并没有专门针对哪一家外国公司。中方欢迎外国企业来华投资合作，但同时外国企业在中国应该遵守中国法律法规。

关于第三个问题，驻华外国记者有近600名，我不知道属于FCCC的到底有多少？你说你赞同FCCC报告，那你是它的一个成员，对吗？我想请你回答几个问题：驻华外国记者有近600名，为什么其他媒体没有遇到你这种问题？为什么《产经新闻》会有这样的感觉？你觉得《产经新闻》自己有的做法是不是值得反思？我认为，当绝大多数外国记者和媒体在中国很顺利地进行工作和采访，唯独你们《产经新闻》觉得有问题时，你们自己需要做出深刻反思和反省。

对于我们来说，所有在中国的外国记者都是朋友。我们希望通过你们的笔和镜头向世界展示一个真实、立体、全面的中国。我们希望外国记者成为中国和世界之间的桥梁，帮助中国和世界加强沟通，增进相互了解和合作。我们欢迎和支持所有外国驻华记者为此发挥积极作用。

问：据报道，美国中情局局长蓬佩奥日前在接受BBC专访时称中国正在设法偷窃美国的情报，并在全球隐秘地传播中国的影响力。此外，澳大利亚方面也说目前正面临史无前例的情报渗透和间谍威胁，中国被澳情报部门列为“极端威胁”。中方对上述说法有何回应？

答：我注意到有关报道，不禁想起中国有句话，叫“相由心生”，意思是，你心里怎么想，你眼里的世界就是什么样。从这个意义上讲，世界上最大的情报头目说出那样的话，并不奇怪。

另一方面，事实胜于雄辩。根据近年来披露出的各种信息，世界上到底是谁在对其他国家实施大范围监听、监控、窃密、渗透，无所不用其极地维持并施加影响力，大家心中其实都很清楚。

至于你提到澳方情报部门将中国列为“极端威胁”，我想，如果澳方个别人将几百万每年往返中澳之间的人员以及在澳华人华侨都视作间谍，那可不就得感到紧张焦虑么？

问：叙利亚全国对话会日前在俄罗斯索契举行。会议发表声明，与会各方同意成立宪法委员会。中方对会议成果有何评论？

答：索契叙利亚全国对话会是推动叙各方实现和解的重要一步，是对日内瓦和谈的有益补充，中方对会议取得的积极成果表示祝贺。中国政府叙利亚问题特使解晓岩出席了叙全国对话会。中方愿同国际社会继续努力，为推动叙问题政治解决发挥积极和建设性的作用。

问：据报道，澳大利亚刚刚宣布了对农业用地和电力基础设施收购实行更严格的限制，这一举措的背景是澳担忧中国日益上升的影响。中方对澳方新出台限制措施有何立场？是否担心上述举措是在针对中方的投资？

答：中国政府一向要求中国企业在海外投资、开展合作时遵守当地的法律法规，遵循国际规则。同时，我们也希望有关国家为中方企业在当地投资兴业和开展合作创造一个公开、公平、透明的环境。希望各方共同努力为各国之间正常的商务、投资、经贸合作创造良好的条件和氛围。

问：据报道，美国《2018国防战略报告》将俄罗斯和中国称为美国国防的竞争对手和主要挑战，美国国防部正针对俄罗斯和中国“重新设计军队”。有五角大楼的官员称，美国正在为美俄、美中之间可能发生的冲突做准备，因为与中国的冲突很可能发生在海上和空域，而与俄罗斯的冲突则很可能发生在空域和地面。你对这些说法和美应对与中俄两国冲突的计划有何评论？

答：关于美国近期发表的报告中涉及中国的内容，我们已经作出了回应。中美拥有广泛而重要的共同利益，同时也存在一些分歧。但是必须要看到，两国的共同利益远大于分歧。历史和现实都表明，合作是中美双方唯一正确的选择。希望美方摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待中国和中美关系，同中方相向而行，相互尊重，聚焦合作，管控分歧，维护中美关系健康稳定发展。

关于你提到美国有关报告中对俄罗斯的看法，我们认为，俄美都是世界大国，都是联合国安理会常任理事国，俄美双方在平等和相互尊重的基础上妥善处理好彼此之间的分歧，共同维护世界的和平与安全，这对世界是有利的，也符合两国利益。

问：据报道，英国首相府证实，特雷莎·梅首相今天下午和习近平主席会见时，计划送给习主席的礼物是BBC制作的纪录片《蓝色星球2》。有人评价这个礼物的意义在于中国在全球环境事务中越来越重要的影响，尤其是在美国退出《巴黎协定》后。你如何评价这份礼物和它背后的意义？

答：我觉得你的消息比我灵通，梅首相今天下午会送给习主席什么礼物，我还真不知道。你问梅首相赠礼用意是什么，你最好还是问英方官员。

大家都看到了，近年来，中国在应对全球气候变化方面发挥了重要、积极的作用，我们愿继续与国际社会一道共同努力，为更好应对气候变化问题、保护好我们的星球作出积极努力。

今天下午，习主席将会见梅首相，张德江委员长也将会见。有关消息稿将及时发布。我们希望，通过梅首相此次对中国的访问，中英之间能加强彼此互信，进一步拓展在各领域务实合作。你应该能感觉到，梅首相此次访华期间，英方对加强与中国在各个领域的合作表现出了强烈的积极意愿。我们认为，中英进一步加强各领域务实合作，无疑对双方都有利。

为体现新时代中国特色大国外交贴近国情民情、服务国内发展的新特点，外交部省区市全球推介活动将从今年开始启用“新时代的中国”总主题，以鲜明的时代特色呈现各省区市经济社会发展新貌、合作潜力及未来发展方向，向世界展示一个进入新时代的真实、立体、全面的中国。

作为“新时代的中国”总主题2018年第一场推介会，外交部和海南省人民政府将于2月2日15:30在外交部南楼三层举行外交部海南全球推介活动，主题是“新时代的中国：美好新海南共享新机遇”。届时，王毅部长将发表致辞，海南省委书记刘赐贵、省长沈晓明将分别讲话和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

今年是海南建省办经济特区30周年。作为全国最大的经济特区和唯一的省域国际旅游岛，海南发挥自身优势，正加快建设经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南，在积极参与“一带一路”建设，不断推进国际旅游事业发展等方面不断取得新成就。欢迎大家届时积极参与并采访报道此次活动。

由于上述推介会，外交部例行记者会将暂停一次，2月5日（周一）恢复。休会期间，外交部发言人办公室照常接受记者的电话和传真提问。

(责编：贾文婷、王欲然)