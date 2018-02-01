武汉、北京、上海，旋风三日、辗转三地，英国首相特雷莎·梅的访华日程表安排得满满当当。赏京剧、签“大单”、登黄鹤楼，中英关系也迎来再上层楼的新契机。

这是梅首相任内首次对华正式访问，欲借中国“东风”，强化中英经贸和务实合作；为“脱欧”后的英国谋划发展新布局；强化自身在国际格局与全球秩序中的影响力，定向英国“新未来”。

经贸合作是梅首相此访的重头戏。超过５０人的“豪华”商贸团，涵盖金融、教育、食品、健康、新能源等诸多行业。访问期间，双方将签署多份协议。英国媒体报道，中英教育合作成果亮眼，有望为英国创造数百个工作岗位。秉持实用主义精神的英国人，牢牢把握住了“中国机遇”，获得实实在在的收益。

在经济领域，英国向来是对华合作的“先行者”。从在西方大国中率先加入亚投行，到梅首相着眼打造中英“更为雄心勃勃的经贸关系”，英国的远见和务实令人印象深刻。

梅首相访华，也意在为新形势下的英国构建国际合作新布局。“脱欧”后的市场前景、区位优势、国际影响力等方面面临变数，借力中国这个稳定的发展力量，将使英国在未来发展布局中动能更足。

作为世界第二大经济体，中国带给世界的溢出效应越发鲜明。中国日益强大的制造能力、经济转型的内生动力等优势，与英国文化创意、金融服务等强项相互借力，让两国有着全方位互利合作的广阔前景。“一带一路”建设也可成为英国拓展发展空间的大好舞台。英国在“一带一路”沿线国家的政治、法律、文化等方面的传统影响力，以及作为老牌金融大国在金融法律等领域的优势，都让其能在“一带一路”建设中找到用武之地。

更重要的是，英国期待强化中英“黄金时代”，提升自身在国际舞台上的影响力。后“脱欧”时代的震荡，欧洲战略困惑期的迷茫，让英国日益认识到，若想真正打造“全球化英国”，找到新的有力合作伙伴十分重要。

中英两国都是具有全球影响力的大国，在推崇多边主义和经济全球化方面有很多共识。两国深入合作将产生全球辐射力，不仅能携手应对全球挑战，造福世界，还将影响世界秩序的变革。这也是“面向２１世纪全球全面战略伙伴关系”重要内涵。

“黄金时代”涌春潮，“梅”借“东风”向未来。在国际格局深刻演变的当下，“向东看”已逐渐成为国际共识。中英、中欧彼此靠近、携手前行，不仅有助于打造一个互利共赢的新未来，也将塑造一个更加美好的世界。（记者韩梁）

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