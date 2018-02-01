厉害了！中国对世界经济增长贡献率超30%

国家统计局局长宁吉喆近日介绍，2017年国民经济稳中向好，好于预期。中国的发展不仅让中国人民受益，对世界经济增长的贡献率也在提升。根据测算，中国对世界经济增长的贡献率在30%以上。

2017年，中国经济交出亮丽“成绩单”：国内生产总值（GDP）首次迈入80万亿元大关，6.9%的增速是我国经济年度增速自2011年下行以来的首次回升，就业稳、物价稳、国际收支稳，形成经济“多稳”格局。特别是供给侧结构性改革持续深入，经济结构优化，发展的质量效益稳步提升。

国家统计局国民经济核算司司长董礼华介绍，2017年，我国GDP比上年增加83537亿元，折美元相当于2016年世界排名第14位的澳大利亚GDP总量规模。

这也是党的十八大以来我国经济发展稳中向好的延续。过去5年，我国GDP从54万亿元增长到82万亿元，稳居世界第二位，城镇新增就业年均超过1300万人。

宁吉喆介绍，2013年到2016年，中国实现7.2%的年均经济增长速度、2%的通胀率、5%左右的调查失业率，这种较高增速、较多就业、较低物价搭配的运行格局难能可贵，在世界范围内一枝独秀。

中国经济不仅实现自身跨越式发展，更成为全球经济增长的“主引擎”。国家统计局国际统计信息中心主任王军披露了这样一组数据：据世界银行数据测算，2012年至2016年主要国家和地区对世界经济增长贡献率，美国为10%，欧盟为8%，日本为2%，中国达34%，超过美、欧、日贡献之和。

“中国经济的稳定增长，成为全球经济增长的主要推动力，在世界经济稳步复苏的进程中，持续发挥着‘压舱石’和‘助推器’的作用。”王军说，作为世界上制造业规模最大的国家，2017年中国实体经济回暖迹象明显，对世界实体经济恢复起着举足轻重的作用。此外，中国对外贸易好转不仅对世界贸易产生积极影响，也对世界经济稳定复苏作出了贡献。（记者 陈炜伟）

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