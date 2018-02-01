专访：中国“洋垃圾”禁令为全球循环经济打开一扇大门

中国从今年开始全面禁止进口废塑料等２４类固体废物。全球资源再生巨头德国欧绿保集团对中国这一“洋垃圾”禁令表示支持。该集团中国事务总监张佩日前接受新华社记者采访时说，中国“洋垃圾”禁令为全球循环经济打开了一扇大门。

“这是推进绿色发展，建设美丽中国的重要举措，”张佩告诉记者，这反映出中国正将“绿水青山就是金山银山”的理念转化为行动。

欧绿保集团是全球十大资源再生及环境服务企业之一，再生资源贸易是其重要业务板块。虽然中国“洋垃圾”禁令让欧绿保现有业务受到一定影响，但公司却从中看到了新的巨大商机。

以塑料垃圾为例，张佩说，中国以前从国外进口质量参差不齐的废旧塑料作为工业原料，而“洋垃圾”禁令的出台将推动中国国内废旧塑料回收体系的建设和完善。专业化、自动化分选处理废旧塑料的企业将应运而生，废旧塑料加工等一系列下游企业将进行技术升级改造。

“在塑料废弃物收集、分类和再利用等方面，欧绿保拥有成熟的技术和经验，这有助于我们在中国开辟新的广阔市场。”张佩说。

据张佩介绍，中国是欧绿保集团最重要的海外市场之一，欧绿保与中国的业务往来已超过２０年。随着中国对循环经济和可再生资源发展需求的增长和政策推动，欧绿保正不断加快在中国的业务发展步伐。

２０１５年，欧绿保集团与中企合作，在中国共同拓展欧绿保集团第三代生活垃圾处理技术。作为该技术的示范项目，广东省揭阳市生活垃圾处理项目将于今年竣工投产。

中国“洋垃圾”禁令对垃圾出口国也是一记警钟。张佩表示，依靠贸易处理本国垃圾的方式遭遇巨大挑战。中国的新政策是一个风向标，这会倒逼垃圾出口国提升自身的垃圾处理能力，加快资源再生技术的研发和利用，完善本国循环经济体系。

谈到禁令让不少西方国家的垃圾回收企业不适应时，张佩表示，需要区别“垃圾”和“再生资源“的概念，利用再生资源可以节省原生资源并保护环境。出口垃圾是不受欢迎的，但是对于经过专业分选处理后的再生资源，全球需求仍比较旺盛，所以贸易远不会停止，体系会更加完善。（记者 徐扬 张毅荣）

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