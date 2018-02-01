英国官员称赞中国象牙贸易禁令

英国外交大臣约翰逊１月３１日称赞，中国全面禁止象牙贸易是具有远见的重要决定，英方愿与中方共同打击盗猎行为、保护珍稀野生物种。

世界自然基金会、英国议会跨党派中国小组和中国驻英国使馆当天下午在英国议会联合举办关于中国全面实施象牙贸易禁令的宣介会，介绍中国在打击野生动植物非法贸易活动领域所做的努力和取得的成绩。英国外交大臣约翰逊、环境大臣戈夫及多家英国野生动物保护组织的负责人出席活动。

约翰逊在发言中说，中国关闭象牙贸易市场，给予大象偷猎者沉重打击，“中国这一开明、具有远见的决定”对英国是一种鼓舞，展示了一种新的全球共识。他期待看到英国和欧盟国家全面禁止象牙买卖。

英国目前实施的一项禁令只针对１９４７年前生产的象牙制品。英国政府内部正就是否全面禁止象牙制品贸易展开讨论，约翰逊和戈夫是全面禁止象牙贸易的支持者。

英国公益机构“长牙”负责人查尔斯·梅休告诉新华社记者，中国以全面禁止象牙贸易的方式支持非洲大象保护意义重大，体现了中国对环境保护的责任担当。

致力于保护野生大象的公益机构“停止象牙”的首席执行官约翰·史蒂芬森表示，在禁止象牙贸易上，中国已经领先于其他许多国家。英中两国都是环保大国，在保护环境和野生动物领域拥有巨大的合作前景。

２０１８年１月１日起，中国全面停止商业性象牙加工销售活动。（记者 张代蕾 梁希之）

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