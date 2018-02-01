《中国海外安全风险蓝皮书》（2018）在京发布

人民网北京2月1日电（记者 曲翔宇）1月31日下午，中国人民大学国家安全研究院、中国海外安全研究所和中国石油天然气集团公司国际部在京联合发布《中国海外安全风险蓝皮书》（2018）。一百多位来自央企和学术机构的嘉宾参加了发布会。

该蓝皮书预测，2018年国际恐怖主义威胁仍将持续并呈蔓延之势。随着“伊斯兰国”组织在中东前线战场的全面溃败，未来极端主义“化整为零”及碎片化趋势明显。政治不稳定、武装冲突、腐败、社会骚乱与恐怖主义一道成为2018年全球最突出的五大安全威胁。

据主办方介绍，2018蓝皮书将对外投资合作利益引入对2018中国海外安全十大热点问题的分析， 基于对具体事件“威胁发生的可能性”和“威胁发生后对我国海外利益造成的负面影响”两个维度的综合考量进行风险评估，使得最终风险评估结果能够体现“中国立场”。

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