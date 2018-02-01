《中国海外安全风险蓝皮书》（2018）在京发布

人民网北京2月1日电（记者 曲翔宇）1月31日下午，中国人民大学国家安全研究院、中国海外安全研究所和中国石油天然气集团公司国际部在京联合发布《中国海外安全风险蓝皮书》（2018）。一百多位来自央企和学术机构的嘉宾参加了发布会。
该蓝皮书预测，2018年国际恐怖主义威胁仍将持续并呈蔓延之势。随着“伊斯兰国”组织在中东前线战场的全面溃败，未来极端主义“化整为零”及碎片化趋势明显。政治不稳定、武装冲突、腐败、社会骚乱与恐怖主义一道成为2018年全球最突出的五大安全威胁。
据主办方介绍，2018蓝皮书将对外投资合作利益引入对2018中国海外安全十大热点问题的分析， 基于对具体事件“威胁发生的可能性”和“威胁发生后对我国海外利益造成的负面影响”两个维度的综合考量进行风险评估，使得最终风险评估结果能够体现“中国立场”。
望海楼：对华战略着墨不多疑虑上升 执政一周年之际，特朗普在美国国会发表了任内第一份国情咨文。对任何一个美国总统来讲，第一份国情咨文报告都相当于第一年的年终考评，回顾总结第一年执政成绩与竞选承诺兑现情况，全面阐释执政理念和下一阶段施政重点。在演讲中，特朗普大谈美国梦，不断强调“团结”主题，呼吁民主党捐弃政治分歧，“求同存异”，共同携手合作，使“美国再次伟大”。 【详细】