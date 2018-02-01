取代英特尔！韩国三星成为全球最大芯片制造商

韩国三星电子公司芯片销售业绩力压美国英特尔公司，成为全球最大芯片制造商。英特尔自1992年以来蝉联这一位置。

三星电子1月30日公布的数据显示，2017年芯片业务销售额达690亿美元，碾压英特尔同年销售额630亿美元。

美国彭博新闻社1月31日评论，这一转变凸显三星电子的转型之路，起初制造较为低端的电视机，现在成为智能手机等现代计算机设备所需关键元器件的主要供应商。

英特尔2017年的销售业绩虽然不如三星，但也不错。英特尔销售额当年增加6%。全球大约90%的计算机使用英特尔处理器。

然而，英特尔在计算机领域取得成功显然已经不够。在智能手机使用的存储芯片领域，英特尔犹显底气不足。事实上，智能手机销量如今远远超过个人电脑。与此同时，存储芯片开始进入一些新设备，包括汽车。

相比之下，三星电子在存储芯片领域大获成功。具有讽刺意味的是，这一业务正是由英特尔在上世纪60年代开创。上世纪90年代初，日本企业在这一领域表现强势。英特尔先是退出这一市场，后来重新进入。

三星电子通过购买日本企业的专利授权进入存储芯片市场，去年12月宣布研制出全球最小DRAM芯片，将在全球率先量产。三星电子还是美国高通公司的合同制造商。

进入2018年，英特尔的销售业绩或将面临更大不确定性。

网络安全研究人员本月早些时候说，在三家主要制造商所产芯片中新发现一组安全漏洞，如不予修复，可能泄露用户机密信息，影响几乎所有电脑设备和手机。漏洞涉及英特尔公司、超威半导体公司和安谋科技公司所产芯片。（卜晓明）（新华社专特稿）

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