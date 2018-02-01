美建5G网也提“中国威胁” 泛政治化倾向让人忧

美国媒体日前报道，为应对所谓的“中国威胁”，美总统特朗普的国家安全团队正商讨对策，其中包括由联邦政府建立一个全新的5G无线网络系统，通过抵制中国厂商设备改善其网络安全状况。

这一报道让人想起近期中国企业在美投资、合作等正常商业活动受阻的情况。分析人士认为，所谓“中国威胁”并无真凭实据，以国家安全为由对外国投资与设备设置“玻璃门”“弹簧门”的泛政治化倾向不可取。

【新闻事实】

美国阿克西奥斯新闻网报道，美国国家安全委员会成员在一份内部备忘录中主张由联邦政府建立一个国有的5G系统，通过抵制中国厂商的设备来改善网络安全状况。

一名美国高官28日证实，政府较低层级部门正在讨论这些对策选项，预计6至8个月后交由特朗普定夺。

一些美国官员声称，建立安全的5G无线网络系统“旨在应对中国对美国网络安全和经济安全构成的威胁”，让中国无法“窃听”。

备忘录主张政府强力介入基本由私营企业掌控的电信领域。据路透社报道，行业监管官员、无线网络运营商以及民主、共和两党一些国会议员对此持批评态度。

白宫发言人桑德斯29日说，特朗普政府认为需要一个安全的网络，但尚未就此作出任何决定。

针对有关报道，外交部发言人华春莹29日回应说，中国政府在网络攻击问题上的立场是一贯的、明确的。中国政府坚决禁止并严厉打击各种形式的网络攻击。她说，国际社会应该在相互尊重和信任的基础上，加强对话与合作，携手应对网络空间威胁，共同维护网络空间和平与安全。

【深度分析】

近期，美国频频挥舞“国家安全”大棒，给中国企业在美投资、合作设置障碍。蚂蚁金服收购美国速汇金失败、美国电话电报公司撤销在美销售华为手机等，都被认为与此有关。

美国为何这样做？中国国际问题研究院石岩博士认为，面对中国高技术领域厚积薄发，科技和资本巨头频频在美欧投资，美国迫切寻求应对办法，其中包括强化外资审查和网络安全。建立国有5G网络可被视为这一整体战略的一部分。

分析人士指出，早在3G、4G阶段，美国政府就干预过网络建设，拒绝中国企业参与网络硬件建设，所谓“威胁”不过老调重弹。

中国TD产业联盟秘书长杨骅说，由美国政府建立全国性5G网络的建议可能并非由专业技术人员提出，因为这有违移动通信网络越来越强调的开放性、扁平化发展潮流，也不利于美国移动通信技术的竞争和发展。

【第一评论】

过去一年来，限制外国商品进入美国市场，阻止外国企业尤其是中企在美并购投资，美国以国家安全为由设置“玻璃门”“弹簧门”的倾向愈演愈烈。

实际上，在移动技术、基础设施等诸多领域，竞争完全可以良性，可以相互促进。美国政府也多次表示欢迎外国企业投资美国，特朗普不久前还在达沃斯世界经济论坛年会上大谈美国投资环境的改善。

要想保持美国作为投资和商业目的地的吸引力，美方就不应只停留在口头，而要创造公平、公正、公开和可预期的投资环境，不要动不动就给技术和商业贴上政治标签。

【背景链接】

5G即第五代移动通信，以超高速率、极低时延、海量连接为特点，作为新一轮信息技术革命和产业变革正在席卷全球。

全球移动通信系统协会信息组织与中国信息通信研究院联合开展的研究预计，中国2020年实现5G商用，到2025年有望发展成最大的5G市场。

5G时代，中国更有望实现领跑。不少中国科创企业在5G标准和实际测试方面担当着核心参与者和主导者角色。(参与记者：张莹、胡若愚，编辑：王丰丰、鲁豫)

(责编：王欲然、常红)