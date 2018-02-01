夏威夷调查导弹警报“乌龙”　高官引咎辞职

美国夏威夷州官员1月30日说，州紧急措施署两名高官因“乌龙”导弹警报事件辞职。误发警报的当事员工已被解雇。调查发现，这名员工误将演习当真，按下警报按钮。

夏威夷州国民警卫队总指挥官乔·洛根30日公布州内部调查报告时宣布，紧急措施署署长维恩·宫城当天辞职，为13日的“乌龙”警报事件负全责。紧急措施署执行官托比·克莱尔蒙特在遭受纪律处分前主动辞职。还有一名负责向民众通报安全威胁的中级官员遭停薪停职。发送导弹警报的当事员工26日被解雇。

负责州调查报告的退伍准将布鲁斯·奥利韦拉说，遭开除的员工在紧急措施署工作超过10年，一直“表现不佳”，却仍留在工作岗位。报告写道：“他无法理解手边状况，至少在两次事件中将真实情况与演习搞混……曾把海啸和火灾警报演习误当真事。”

美国联邦通信委员会30日在另一份初步调查报告中说，涉事员工以为，13日发出的导弹威胁是真的，没有听到这是演习的说法。

法新社援引这份报告报道，夏威夷州紧急措施署夜班一名主管决定在13日早8时、即白班工作人员开始上班时，启动这次突击演习。尽管夜班主管事先通知了白班主管，但后者以为演习已在夜班时段完成，因此未能有效监管白班人员。

报告说，夜班主管假扮美军太平洋司令部方面给白班人员打电话，播放了一段开头结尾均提到“演习、演习、演习”的录音。不过，录音中确有真实导弹预警用语“这不是演习”。涉事白班工作人员误认为导弹预警是真的，按下警报按钮。当地时间13日上午8时7分，夏威夷居民收到手机短信“紧急警报”。

片刻之后，这名员工意识到自己的错误，乱了方寸，不知作何反应。

在惊慌中度过约38分钟后，居民才收到“没有导弹威胁”的短信。夏威夷州政府因在事件后纠正错误信息的动作迟缓遭到批评。

路透社说，联邦通信委员会将这起事件归咎于人为失误、演习用词混乱、监管不周和电脑软件缺陷。委员会将继续深入调查事件，最终报告内容将包括如何有效防止类似事件再次发生，以及发生此类事件后如何降低不良影响。

夏威夷州长戴维·位下丰说，州政府正起草另一份报告，着手改变应急管理体系。美国有线电视新闻网报道，位下丰先前解释说，“乌龙”事件发生后，他没有及时借助社交网络告知民众警报错误，是因为忘了自己的“推特”密码。（刘曦）（新华社专特稿）

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