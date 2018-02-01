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俄外交部：叙部分反对派拒绝参加全国对话大会是政治错误

2018年02月01日08:30  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科１月３１日电（记者鲁金博）俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃１月３１日说，叙利亚部分反对派拒绝参加在俄罗斯索契举办的叙利亚全国对话大会是政治错误。

　　扎哈罗娃在当天的新闻发布会上说，很遗憾叙利亚部分反对派在最后时刻拒绝参加全国对话大会。俄方曾尝试延迟大会开幕时间并说服对方参会，最终都没有成功。

　　扎哈罗娃说，叙利亚各方在全国对话大会上广泛对话，向重塑和平迈出重要步伐。希望索契叙利亚全国对话大会取得的成果进一步推进叙利亚问题日内瓦和谈以及阿斯塔纳和谈。

　　扎哈罗娃表示，与会者在索契的对话大会上呼吁尽快在叙利亚土地上恢复和平，确保叙利亚各族人民和平相处、国家统一、领土完整，维护公民安全与权利。

　　叙利亚全国对话大会３０日晚在俄罗斯南部城市索契闭幕，与会各方发表了联合声明和呼吁书，决定成立叙利亚宪法委员会。

　　据俄媒报道，超过１５００名叙利亚各界代表参加本次大会，然而，沙特阿拉伯支持的“叙利亚反对派高级谈判委员会”和美国支持的叙利亚库尔德民主联盟党等一些主要反对派和库尔德党派未参加此次对话大会。

(责编：朱欣(实习生)、常红)
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