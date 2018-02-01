推动中英关系在新的历史方位上加速前行

据新华社北京1月31日电 （记者白洁、孙奕、王卓伦）国务院总理李克强1月31日下午在人民大会堂同来华进行正式访问的英国首相特雷莎·梅举行中英总理年度会晤。

李克强表示，中英关系多年来一直走在中国同西方国家关系前列。习近平主席2015年成功访英，两国宣布构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系。当前国际形势下，中方一如既往重视英国和中英关系，相信中英关系保持良好稳定发展符合双方共同利益，有利于促进地区和世界的和平、稳定与繁荣。

李克强指出，当前中英都处于各自发展的关键时期，双方互补优势明显，全方位互利合作前景广阔。要把握机遇，相向而行，共同推动中英之间的“黄金关系”在新的历史方位上加速前行。

——相互尊重，巩固政治互信。密切高层往来，深化战略共识，发挥总理年度会晤以及有关高层对话机制顶层设计作用，规划引领各领域务实合作迈上新台阶。尊重彼此核心利益和重大关切，妥善处理分歧。

——加强发展战略对接，扩大双向开放。加强“一带一路”、核电、高铁、金融、高技术贸易、第三方市场等领域合作，扩大双向投资，提升高技术产品在双边贸易中的比重，打造新动能合作增长点。中方同意加快“沪伦通”准备工作，愿适时审视启动时间安排。

——不断完善中英“大人文”交流格局，密切双向人员往来。加强教育、文化、科技、旅游、地方、青年合作与交流，夯实两国关系的人文基础。

李克强强调，中英同为世界重要经济体和联合国安理会常任理事国，都是经济全球化、贸易投资自由化便利化的坚定支持者。中方愿同英方加强在联合国、二十国集团等多边框架下的交流合作，加强在国际地区事务中的沟通协调，引领推动构建创新、开放、联动、包容的世界经济，为促进世界和平发展贡献力量。

特雷莎·梅表示，习近平主席成功访英开启了两国关系的“黄金时代”。我同总理先生保持着密切的通信，欢迎总理先生访问英国并举行新一轮英中总理会晤。我愿利用此访进一步提升进入“黄金时代”的英中全面战略伙伴关系。两国经济高度互补，双边经贸投资保持持续发展的良好势头。我此访带来了阵容庞大的经贸代表团，双方将签署一系列经贸协议，这符合两国及两国人民的共同利益。英中两国都支持全球化，反对贸易保护主义。英方愿同中方推进“一带一路”合作，探索在创新、金融、保护知识产权、人工智能等领域的合作。英方欢迎中国扩大对英投资，赞赏中方愿审视启动“沪伦通”的时间安排。人文交流是英中关系的重要纽带，我访问武汉期间看到两国留学生交流日益密切，相信中英双方年轻人之间的友谊和文化交流将为两国关系未来发展作出重要贡献。

两国总理还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

会谈前，李克强在人民大会堂北大厅为特雷莎·梅举行欢迎仪式。全国政协副主席王家瑞等参加。

会谈后，两国总理共同见证了经贸、金融、航空、海关、卫生、检验检疫、智慧城市等领域多项双边合作文件的签署。

当日下午，两国总理共同会见记者并回答提问。

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