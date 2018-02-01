法国19世纪艺术亮相国博

朱庇特与忒提斯 多米尼克·安格尔

103件法国19世纪艺术珍品日前亮相中国国家博物馆。“学院与沙龙——法国国家造型艺术中心、巴黎国立高等美术学院珍藏展”集中呈现了从“法国大革命”到第一次世界大战期间的法国艺术以及以巴黎为中心的法国社会风貌。参展作品来源于世界闻名的巴黎国立高等美术学院和法国国家造型艺术中心。这是自法国总统马克龙2018年初访华后，举办的首个中法文化交流艺术展。

展品包括学院派代表艺术家多米尼克·安格尔、威廉-阿道夫·布格罗、帕斯卡·达仰-布弗莱等人的油画，还有保尔·朗度斯基、让-巴蒂斯·卡尔波等人的雕塑力作。特别是安格尔的《朱庇特与忒提斯》等三幅油画作品，尤为值得关注。

《朱庇特与忒提斯》是安格尔1811年在意大利创作完成的。作品尺幅巨大，也非常脆弱，寄回法国后再未“出国”。此次能够随展来到中国，足见法国政府对中法文化交流的重视。

展览还展示了与中国相关的内容，如常书鸿的油画《病中的妻子》、方君璧的油画《钱塘江》、徐悲鸿与中国留法艺术学会成员的合影等。20世纪，徐悲鸿、林风眠、颜文樑、潘玉良、刘开渠等名家，均有在巴黎国立高等美术学院学习。对照19世纪法国艺术家与20世纪中国艺术家的作品，可以感受艺术的交流、传承与发展。（赖 睿）

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