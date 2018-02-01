中缅加强生物多样性研究合作

据新华社仰光1月31日电 （记者卢树群、庄北宁）中国科学院东南亚生物多样性研究中心与缅甸自然资源和环境保护部31日在缅甸首都内比都共同召开会议，旨在推动中缅研究机构在生物多样性研究与保护领域的交流合作。

会议回顾了2017年的研究成果，审议了2015年成立的3个研究小组和5个区域性国际合作基金项目小组的最终报告及2016年成立的9个区域性国际合作基金项目小组的中期报告，筛选杰出项目，并商讨2018年工作计划。

过去两年，两国科研人员共同完成了6次野外考察，首次发现了超过300种植物及鱼、蜘蛛和虾的新种类。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 22 版）

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