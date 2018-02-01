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纪录片《老区》在北京首映

2018年02月01日04:57  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京1月31日电  （记者张梦旭）由中国人民对外友好协会（全国友协）主办的“纪念中国改革开放40周年暨纪录片《老区》首映式”1月31日在全国友协礼堂举行。

　　纪录片《老区》基于全国友协自2012年发起的“彩虹桥工程”制作而成。“彩虹桥工程”以贫困革命老区为切入点，整合跨国公司“企业社会责任”基金资源，在跨国公司与贫困革命老区之间搭建改变思想观念、传授知识技能的桥梁。5年中，60多家跨国公司参与这一工程，涉及湖北红安、陕西延安、江西井冈山和贵州遵义等地，直接受益的老区人民达1300万人。

　　全国友协副会长谢元在致辞中表示，全国友协将扶贫与民间外交工作有机结合，积极组织与改革开放一起成长的跨国企业参与其中，实现了互利共赢。“彩虹桥工程”也成为跨国企业接受红色教育、了解中国革命文化并参与中国县域绿色发展的重要平台。


　　《 人民日报 》（ 2018年02月01日 22 版）
(责编：冯粒、袁勃)
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