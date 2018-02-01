“美国优先”政策难掩政治分裂

当地时间1月30日晚，美国总统特朗普在国会发表任内首份国情咨文。这份国情咨文以“打造一个安全、强大而自豪的美国”为主题，特朗普在长达80分钟的演讲中，聚焦国内议题，大谈过去一年取得的“政绩”，呼吁美国团结起来，共同落实“美国优先”政策，完成移民改革，加大基础设施建设投资，打击阿片药物滥用等。然而，美国媒体分析认为，这篇国情咨文的积极调门并不能掩盖美国政治当前的严重分裂。

在演讲中，特朗普花费一个小时重点回顾他执政一年来的“政绩”，他说，美国税制改革力度是“美国历史上最大的”，失业率降至45年来最低水平。在美国当前最为关注的移民改革方面，特朗普要求国会采取行动，允许“童年抵美者暂缓遣返”计划受益者获得美国国籍，同时加强边境管控，终止“移民抽签”和“链式移民”等。他要求国会通过法案，拨款1.5万亿美元投资基础设施建设。

现场两党议员可谓“泾渭分明”，不仅按照传统分别在两旁落座，对特朗普演讲的回应更是“冰火两重天”，共和党人多次热烈鼓掌、起立喝彩，民主党人则“岿然不动”，冷面以对，多名议员相约身穿黑衣，支持反对性侵的“我也是”运动，使得会场更显肃穆。更有14名民主党议员干脆缺席，借此向特朗普施压。

有美国媒体评论称，特朗普正努力落实“美国优先”政策。在整个演讲过程中，特朗普数次呼吁美国团结，并重申美国的价值观。“今晚我呼吁所有人放下分歧，寻找共识，努力团结为我们的选民工作。”不过，美国有线电视新闻网评论称，当特朗普谈到团结的时候，看看众议院少数党领袖佩洛西的不屑反应就知道美国能够实现团结的几率有多大。共和党众议员比尔·休伊表示，如果说两党议员还有共识的话，他们都认为，国会大厦有“分裂的气氛”。

布鲁金斯学会高级研究员、美国政府研究中心主任迪欧尼在接受本报记者采访时分析认为，特朗普首份国情咨文的背景是美国政治极度分裂，特朗普政府及其本人都面临一系列棘手问题：白宫同国会关系剑拔弩张，两党之间以及共和党内部就矛盾重重，“通俄门”和是否妨碍司法的调查打击特朗普政府信誉，甚至影响到特朗普政府推行自身政治日程。他还表示，美国现在比任何时候都要分裂，这有经济、政治等各方面的因素，甚至特朗普总统本人的行事风格也加剧了社会的对立和分割。（记者 张朋辉）

（本报华盛顿1月31日电）

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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