中国是支持多边主义的重要力量

本报联合国1月31日电 （记者李秉新）联合国秘书长古特雷斯1月30日在接受中国新任常驻联合国代表马朝旭递交的全权证书时表示，中国在当今世界占有举足轻重的地位，是支持多边主义的重要力量。联合国高度重视中国作用，期待中国为推进多边主义和解决国际和地区问题发挥更大作用。联合国愿意同中方进一步加强协调和合作，推动双方合作迈上新台阶。

马朝旭表示，中国支持联合国发挥积极作用，坚定维护联合国权威和地位。中国将恪守《联合国宪章》宗旨和原则，继续支持推进多边主义，积极履行应尽的国际义务和责任，积极参与全球治理体系改革和建设，同联合国密切协调合作，为维护国际和平、促进共同发展、推进国际合作，建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和推动构建人类命运共同体做出自己的贡献。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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