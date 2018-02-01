金砖国家智库合作中方理事会年会举行

本报北京1月31日电 （记者王海林）由中共中央对外联络部主办的金砖国家智库合作中方理事会2018年年会1月31日在北京举行，会议主题为“凝聚中国智慧，开辟金砖合作光明未来”。

中共中央对外联络部副部长、金砖国家智库合作中方理事会理事长郭业洲在致辞时表示，随着金砖国家合作不断走深走实，智库先行的理念愈发深入人心，智力需求不断扩大。理事会要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为理论武器和根本遵循，把为金砖合作提供更高质量、更高水平的研究成果作为首要任务，积极为深化金砖合作出谋划策、前行探路、凝聚共识。

《 人民日报 》（ 2018年02月01日 21 版）

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