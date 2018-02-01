本报东京1月31日电 （记者刘军国）新华社1月31日在东京举行日本专线说明会。日本专线将于2月1日正式上线，为日本用户提供文字、图片、音视频等多种形态的日文新闻产品。
新华社社长蔡名照在说明会上致辞时说，日本专线是新华社继中文、英文、法文、俄文、西班牙文、阿拉伯文、葡萄牙文7个语种发稿线路后开设的第八个语种发稿线路，也是新华社第一条全媒体国别发稿线路，在新华社发展历程中具有重要意义。这条线路的开通，使新华社第一次拥有了日语供稿平台，也为日本用户更便捷地获取中国新闻提供了新渠道。
日本前首相福田康夫在说明会上致辞时表示，今年既是《日中和平友好条约》缔结40周年，也是中国改革开放40周年。新华社此时推出日本专线具有重要和特殊意义。中国的发展很快、变化很大，报道中国的新闻多多益善。新华社的日本专线有助于日本社会及国民了解中国，增进日中相互理解，促进日中友好，推进日中关系积极发展。
日本共同社新闻数字株式会社和共同社新闻影像株式会社将在日本市场代理日本专线产品。
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