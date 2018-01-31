西南首座储气库-相国寺储气库力保京津冀冬供

近来，随着新一轮的降雪降温过程，气温陡降，全国天然气供气缺口进一步增大。为保供全国，温暖华夏，确保京津冀地区天然气的安全平稳输供，西南地区首座-相国寺储气库开足马力采气，13口注采井全部开井生产，日采气持续稳定在1500万立方米左右，目前，生产安全平稳。

相国寺储气库于2011年10月18日正式开工建设，2013年6月29日一次试注成功，2014年12月1日首次调峰采气成功。目前，相国寺储气库已实现五注四采，历年累计注气61.29亿立方米，采气35.47亿立方米，其中第三采单期采气量占到全国同期地下储气库采气量的22%。

2017年11月13日，相国寺储气库第四调峰采气期正式开启，根据中国石油天然气集团公司调峰采气保供安排部署，相国寺储气库今冬明春预计采气量将超过15亿立方米，超上期采气量1.23亿立方米以上。截至1月30日，单期累计调峰采气11.08亿立方米，日均调峰采气1439万立方米，其中日最高达到2197万立方米，刷新了相国寺储气库历史最高采气纪录，有力应对了全国大范围的寒潮天气，保障了天然气的稳定供应。

为持续打好今冬明春的调峰采气保供战，相国寺储气库提早做好了采气物质储备，强化设备、注采井、集输气管道等的安全巡检，落实安全责任，根据生产实际和全国天然气供气需要，及时调整生产制度，确保天然气用气市场的有效供给，继续为今冬全国天然气的输供作出新的更大的贡献。(黄光华 杨海荣)

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